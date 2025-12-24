Cómo serán los operativos para las fiestas en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe realizará un importante operativo para garantizar el disfrute y el buen comportamiento de quienes asistan a celebrar las fiestas de fin de año. La planificación, en coordinación con el ministerio de Seguridad de la provincia, comprende la presencia de 40 efectivos de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), y otros 40 efectivos policiales, además de personal de la Dirección de Tránsito del municipio.
Por otro lado, Prefectura dispondrá de guardacostas en el sector de la laguna para colaborar con la seguridad náutica. También se contará con la presencia de guardavidas en el sector de playa.
La tradicional limpieza en la Costanera tras los festejos. Foto Flavio Raina
Los operativos se desarrollarán entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante ambas jornadas estarán a disposición tanto los móviles de la GSI como tres camionetas que realizan el control de ordenanza N° 12.961 que prohíbe la actividad de cuidado y/o limpieza de vehículos en la vía pública. La base operativa policial se ubicará sobre la vereda del Ministerio de Infraestructura.
Cortes
El tránsito vehicular y peatonal estará cortado tanto desde el faro de la Costanera Oeste, en la intersección de Avenida Siete Jefes y Bulevar Muttis, hasta el puente Colgante, como también el ingreso a la Costanera Este. En estos tres puntos se ubicarán binomios policiales y de la GSI.
Además de las interrupciones de tránsito mencionadas en ambas costaneras, se realizarán cortes en las intersecciones de Grand Bourg y Diagonal Matturo; Grand Bourg y Pedro Díaz Colodrero; Siete Jefes y Pedro Díaz Colodrero; Grand Bourg y Pedro Ferré; Antonia Godoy y Pedro Ferré; Grand Bourg y Pedro Zenteno; Grand Bourg y Córdoba; Grand Bourg e Iturraspe; Grand Bourg y Juan Del Campillo; Grand Bourg y Domingo Silva; Grand Bourg y Luciano Molinas; Grand Bourg y Chacabuco; Grand Bourg y Maipú; y Pedro Díaz Colodrero y Siete Jefes.
El ingreso al puente Colgante estará totalmente vallado, solamente habilitado para el cruce peatonal. Este punto estará controlado por un binomio policial, un inspector de tránsito, un binomio de la GSI que dirigirá a los asistentes hacia el corredor seguro. Esta misma disposición se llevará adelante en la otra cabecera del puente.
Corredor seguro
En el extremo Este del puente Colgante se guiará mediante vallas a los asistentes hacia un corredor seguro para peatones que estará supervisado por binomios de la GSI. El pasillo continuará por calle Dr. Esteban Laureano Maradona hasta el puente peatonal que cruza sobre la ruta nacional N°168 en dirección a la zona de boliches.
Puente Colgante. Foto: Juan Martín Alfieri
Escenario
A la altura de calle Pedro de Vega, en el ingreso a la playa, estará ubicado el escenario desde donde se podrá disfrutar la música de distintos dj 's, y que estará controlado por personal de seguridad privada. En tanto, a la altura de calle Castelli, la Guardia de Seguridad Institucional colocará vallas desde la escalera hasta completar el área de playa, delimitando el espacio establecido para quienes asistan a este evento.
En esta zona se dispondrán también cuatro cuatriciclos que realizarán el servicio de vigilancia en distintas zonas de la playa, en tanto en la intersección de Avenida Alte. Brown y J.P.López se ubicará personal policial y de la GSI.