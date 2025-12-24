#HOY:

Mesa adentro o afuera: ¿qué dice el último pronóstico para Navidad en la ciudad de Santa Fe?

La temperatura mínima fue de 21º y la máxima sería de 34°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que hay chances de precipitaciones en la jornada.

Se esperan lluvias para el cierre de la jornada. Crédito: El LitoralSe esperan lluvias para el cierre de la jornada. Crédito: El Litoral
Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La incertidumbre por las lluvias se traslada a la preparación de la mesa de Nochebuena y la colocación de la misma en el interior o el exterior de los domicilios que congreguen a familias, amigos y cercanos.

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones en la mañana, manteniendo su nubosidad. En la tarde - noche hay un 10% de chances, según el SMN. The Weather Channel mantiene las mismas perspectivas.

NUBESSe esperan lluvias para el cierre de la jornada. Crédito: El Litoral

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 23° y la máxima sería de 34º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 97%, la presión de 1005.8 hPa, viento en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, rige un alerta amarillo por tormentas fuertes en el departamento La Capital para horas de la noche.

Para el jueves en la mañana, seguirá la inestabilidad con el agua, con valores por debajo del 40% para las lluvias y una temperatura promedio de 23°.

Pronóstico extendido

  • El jueves tendrá una mínima de 21° y una máxima de 32°. Se espera cielo cubierto durante todo el día, con leves probabilidades de lluvia en la mañana.
  • Para el viernes se mantendría la inestabilidad, con chances de precipitaciones en la noche. La mínima será de 30º y una máxima de 35º.
  • Finalmente, el sábado tendrá menor inestabilidad y cielo mayormente cubierto el resto de toda la jornada. La mínima será de 23º y una máxima de 33º.
CLIMA EXTENDIDO
