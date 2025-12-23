Sorpresa en la Costanera del Puerto: avistaron un yacaré en el río Santa Fe
La aparición se produjo durante la mañana de este martes y fue registrada por un trabajador que se encontraba en un edificio de la costanera portuaria. La presencia del reptil evidencia la convivencia entre la ciudad y la fauna del sistema fluvial que rodea la ciudad.
El yacaré se dejó ver en la zona del puerto. Mirá el video. Gentileza.
Un yacaré fue avistado este martes por la mañana en el río Santa Fe, a la altura del Puerto local, generando sorpresa entre vecinos y trabajadores de la zona. El animal fue observado por un trabajador que se encontraba en el octavo piso del edificio Río Arriba, un complejo residencial ubicado a orillas del río, sobre la costanera del puerto, muy cerca de la redacción de El Litoral.
Según el testimonio del lector que envió sus registros en fotos y video, el reptil nadaba con movimientos pausados cerca de la superficie, desplazándose paralelo a la costa, a pocos metros de la barranca. “Está bajando mucho camalote”, dijo el testigo, “por lo que primero supuse que era un tronco, hasta que comenzó a moverse, y ahí presté atención y me di cuenta de que era un yacaré”.
Desde la altura, pudo apreciarse con claridad su silueta alargada, el lomo oscuro y la cabeza y el tronco apenas sobresaliendo del agua, un comportamiento típico de estos animales cuando se desplazan en zonas tranquilas del río.
Puede suceder...
La aparición de yacarés en el sistema fluvial del Paraná y sus afluentes no es un fenómeno inédito, aunque sí poco frecuente en sectores urbanos densamente poblados.
En los últimos años, especialistas y autoridades ambientales señalaron que la mayor presencia de fauna silvestre en áreas cercanas a las ciudades está vinculada a factores como la bajante prolongada del río, las variaciones en el hábitat natural y la mayor visibilidad que ofrecen los cursos de agua con menor caudal.
En particular, el río Santa Fe funciona como un corredor natural que conecta humedales y lagunas de la región, ambientes propicios para especies como el yacaré overo. Estos reptiles suelen habitar zonas de aguas calmas, con vegetación ribereña, y cumplen un rol clave en el equilibrio del ecosistema.
Di Salvatore.
El ejemplar avistado sería un animal de tamaño mediano, sin signos de agresividad, que se desplazaba sin interactuar con embarcaciones ni con personas. Desde organismos ambientales recuerdan que, ante este tipo de situaciones, se recomienda no acercarse, no intentar alimentarlo ni perturbarlo, y dar aviso a las autoridades competentes para su monitoreo.
Antecedentes
En episodios previos ocurridos en la costanera santafesina, la aparición de yacarés ya había generado atención y movilización de especialistas.
En agosto de 2024, un ejemplar de gran tamaño fue observado durante varias horas en la orilla de la laguna Setúbal, con algunas heridas visibles en su cuerpo, lo que llamó la atención de quienes paseaban por la zona y fue retratado en imágenes difundidas por vecinos.
Y en 2017 había aparecido otro yacaré negro en la zona del Faro, a orillas de la Setúbal. Aquella vez, un equipo de biólogos de La Esmeralda determinó que se trataba de un yacaré de unos 10 a 12 años de edad (viven hasta alrededor de los 70 años), “tiene 2 metros de longitud y es macho”, describió en la oportunidad el biólogo Guillermo Príncipe.
El animal recibió tratamiento y fue evaluado en un ambiente controlado antes de planificar su retorno a su hábitat natural en el norte provincial.
La desembocadura de la laguna Setúbal en el río Santa Fe, con el emblemático puente Colgante. Fernando Nicola.
El nuevo episodio ocurrido este martes puso en foco nuevamente la convivencia entre la ciudad y el río, y la necesidad de preservar los ambientes naturales que rodean a Santa Fe, donde la fauna silvestre, incluso en plena zona portuaria, sigue dando señales de su presencia.