Sorpresa en la Costanera del Puerto: avistaron un yacaré en el río Santa Fe

La aparición se produjo durante la mañana de este martes y fue registrada por un trabajador que se encontraba en un edificio de la costanera portuaria. La presencia del reptil evidencia la convivencia entre la ciudad y la fauna del sistema fluvial que rodea la ciudad.