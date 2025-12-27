Video: intensa tormenta de nieve afecta a Nueva York y al noreste de EE.UU.
El temporal comenzó durante la madrugada y provocó severas complicaciones en el transporte, cortes de energía y la activación de medidas de emergencia en varios estados, mientras millones de personas permanecen bajo alertas meteorológicas.
La Grand Central Station, mientras cae nieve durante una tormenta invernal en Nueva York. Crédito: REUTERS.
Una potente tormenta invernal comenzó a impactar entre la madrugada del viernes y el sábado en el noreste de Estados Unidos, con nevadas intensas, hielo y serias complicaciones en la movilidad. Nueva York se encuentra entre las zonas más afectadas, con advertencias meteorológicas vigentes y miles de personas alteradas por el avance del temporal.
Nieve, hielo y un fin desemana complicado
La nevada se extendió desde la región de los Grandes Lagos hacia el Noreste, generando calles resbaladizas y condiciones peligrosas para circular. En el estado de Nueva York, la nieve comenzó a acumularse desde el viernes y continuó cayendo durante las primeras horas del sábado, tanto en la ciudad como en áreas cercanas como Long Island y el noreste de Nueva Jersey.
La tormenta invernal dejó fuertes nevadas en Nueva York. Crédito: REUTERS.
Más de 23 millones de personas permanecen bajo advertencias de tormenta invernal, un escenario que obligó a las autoridades a extremar precauciones y emitir recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios.
Caosaéreo y cortes deenergía
El impacto del temporal se sintió con fuerza en el transporte aéreo. Hasta la madrugada del sábado, más de 650 vuelos fueron cancelados y otros tantos registraron demoras en aeropuertos de todo el país. Los tres aeropuertos principales de Nueva York figuraron entre los más afectados, al igual que los de Boston, en un contexto que se suma a miles de cancelaciones y retrasos.
Un avióndespega durante la tormenta en el Aeropuerto Internacional de Nueva York. Crédito: REUTERS
Además, el hielo acumulado provocó la caída de árboles y daños en tendidos eléctricos. En Michigan, más de 35.000 hogares y comercios quedaron sin suministro eléctrico, una situación que podría extenderse si continúan las bajas temperaturas.
Emergencia yrestriccionesde viaje
Ante el avance de la tormenta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia para varios condados que se preparaban para recibir las nevadas más intensas. En Nueva Jersey, la medida comenzó a regir el viernes por la tarde, junto con un llamado a la población para evitar circular durante el pico del fenómeno.
Tormenta invernal retrasa los viajes posnavideños en el noreste. Crédito: REUTERS.
También se implementaron restricciones para ciertos vehículos comerciales en autopistas interestatales y se emitieron advertencias similares en Connecticut y Pensilvania, donde se registró una combinación de nieve, aguanieve y lluvia helada.
Cuánta nieve se espera en Nueva York
Las previsiones indican acumulaciones generales de entre 13 y 23 centímetros en el área triestatal, con una franja más intensa que podría dejar entre 20 y 30 centímetros desde Long Island hasta Connecticut y zonas del norte del estado de Nueva York. Las cifras finales dependerán de la ubicación exacta de las bandas más fuertes de nieve.
En la ciudad de Nueva York, la posible mezcla de nieve con aguanieve podría moderar las acumulaciones, aunque el evento podría poner fin a una extensa racha sin nevadas significativas: la última tormenta que dejó al menos 10 centímetros se registró en enero de 2022.
Fuerte nevada cubre Nueva York y activa el estado de emergencia. Crédito: REUTERS.
Desde hace varios días, los equipos municipales trabajan en tareas de prevención. Se reforzó el personal de guardia, se esparció sal en calles y avenidas, se alistaron quitanieves y se dispusieron cierres anticipados de servicios como el ferry, con el objetivo de reducir riesgos durante el momento más crítico de la tormenta.