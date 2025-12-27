Estados Unidos lanza ataques contra el Estado Islámico en Nigeria

Estados Unidos ha lanzado ataques contra militantes vinculados al grupo Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, donde los militantes han tratado de establecerse.
Trump ha calificado a Nigeria de "país de particular preocupación", una designación utilizada por el Departamento de Estado estadounidense que prevé sanciones contra países "involucrados en graves violaciones de la libertad religiosa".
Los campamentos del grupo en el estado de Sokoto fueron atacados cerca de la frontera con Níger, según el ejército estadounidense. El número de víctimas es incierto, pero tanto funcionarios estadounidenses como nigerianos afirman que hubo militantes muertos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los ataques del día de Navidad habían sido "mortales" y calificó al grupo de "escoria terrorista", diciendo que habían estado "atacando y matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes".
El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, dijo a la BBC que se trataba de una "operación conjunta" y que "no tenía nada que ver con una religión en particular".
Tuggar afirmó que los ataques se habían planeado desde hacía bastante tiempo, utilizando información de inteligencia proporcionada por Nigeria. Tampoco descartó nuevos ataques.
Refiriéndose al momento de las huelgas, que tuvieron lugar el jueves por la noche, dijo que no tenían "nada que ver con la Navidad".
El ejército estadounidense dijo que una "evaluación inicial" sugirió "múltiples" muertes en el estado de Sokoto.
Isa Salihu Bashir, funcionario local de la zona de Tangaza, en el estado de Sokoto, declaró que los ataques habían alcanzado algunos campamentos terroristas de Lakurawa. Añadió que muchos combatientes habían muerto, pero que el número de muertos era incierto.
Bashir agregó que las patrullas fronterizas del lado de Níger informaron haber visto combatientes de Lakurawa huyendo de las áreas atacadas.
El gobierno nigeriano lleva mucho tiempo combatiendo a diversos grupos yihadistas, incluyendo a Boko Haram y facciones vinculadas al EI, principalmente en el noreste. Sin embargo, en los últimos años, un grupo más pequeño, conocido localmente como Lakurawa, ha intentado establecer una base en el estado noroccidental de Sokoto.
Las autoridades nigerianas afirman que el grupo tiene vínculos con redes yihadistas en Mali y Níger. Añaden que sus miembros se han asentado en comunidades fronterizas, han reclutado a jóvenes y han impuesto controles rigurosos.
Tangaza está formada por aldeas remotas, cuyos residentes son en su mayoría musulmanes practicantes moderados.
En un comunicado emitido tarde el viernes, el Ministerio de Información de Nigeria dijo que se habían llevado a cabo "operaciones de ataque de precisión" con la "aprobación explícita" del presidente Bola Tinubu y con "la plena participación de las fuerzas armadas de Nigeria".
También indicó que, durante la operación, cayeron restos de municiones en dos comunidades: la aldea de Jabo, también en el estado de Sokoto, y Offa, en el estado de Kwara, a unos 600 km (370 millas) al sur. No se reportaron víctimas civiles en ninguna de las dos localidades.
Umar Jabo, testigo presencial en Jabo, dijo: "Algo que parecía un avión brilló y se estrelló... en los campos".
Dijo que no había ningún problema con el EI en la zona: "Vivimos en paz y no hay ningún conflicto entre nosotros y los cristianos".
La administración Trump ha acusado anteriormente al gobierno nigeriano de no proteger a los cristianos de los ataques yihadistas y ha afirmado que se está perpetrando un "genocidio".
Se ordenó al ejército estadounidense prepararse para intervenir en Nigeria en noviembre .
En una publicación en las redes sociales publicada el día de Navidad por la tarde, confirmando los ataques, Trump dijo que "no permitiría que el terrorismo islámico radical prospere".
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró el jueves estar "agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano". Posteriormente, el Pentágono publicó un breve video que parecía mostrar el lanzamiento de un misil desde un barco.
EI han buscado establecer una presencia en dos estados del noroeste, mientras que un grupo separado vinculado al EI tiene un bastión en el noreste de Borno.
Nigeria es el país más poblado de África, con alrededor de 220 millones de habitantes, divididos aproximadamente en partes iguales entre cristianos y musulmanes.
Grupos yihadistas como Boko Haram y sus filiales vinculadas al EI han causado estragos en el noreste de Nigeria durante más de una década, matando a miles de personas.
La mayoría de las víctimas han sido musulmanes, según Acled, un grupo que analiza la violencia política en todo el mundo.
Estos ataques constituyen la segunda gran intervención estadounidense contra el EI en las últimas semanas.
La semana pasada, Estados Unidos afirmó haber llevado a cabo un "ataque masivo" contra el EI en Siria .
El Comando Central de EE. UU. (Centcom) informó que aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería atacaron más de 70 objetivos. También participaron aeronaves de Jordania.
Esos ataques se lanzaron en represalia por el asesinato de tres estadounidenses (dos soldados y un intérprete civil) en una emboscada.