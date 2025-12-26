Internaron al actor de Nickelodeon que vivía en la calle tras un violento episodio
Tylor Chase, recordado por su papel en Manual de supervivencia escolar de Ned, fue derivado a una clínica de rehabilitación tras causar destrozos en un hotel de Riverside. La intervención clave fue de un comerciante que lo conocía de la zona.
Tylor Chase, quien ganó popularidad a comienzos de los 2000 por su papel como Martin Qwerly en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, fue internado en una clínica de rehabilitación en Estados Unidos. La decisión se tomó luego de un preocupante episodio ocurrido en un hotel de Riverside, donde el actor destruyó la habitación y huyó.
Chase, de 36 años, llevaba años alejado del foco mediático y, según versiones de allegados, vivía en situación de calle. La intervención de un comerciante local, que lo conocía desde hacía tiempo, fue clave para su internación. “Tenía que hacer algo”, dijo Jacob Harris. “Finalmente, encontré un centro de crisis que vino a realizar una evaluación in situ”.
Destrozos en un hotel de Riverside
Antes del ingreso a la clínica, Chase había sido alojado en un hotel por Daniel Curtis Lee, su excompañero de reparto. Lee intentó ayudarlo costeando una estadía para que pudiera estabilizarse. Sin embargo, el plan se desmoronó cuando el actor protagonizó un hecho violento en el lugar.
La habitación fue encontrada con graves daños: la puerta abierta, muebles destruidos, el microondas dentro de la bañera y la heladera volcada. Las imágenes del estado del cuarto generaron conmoción entre quienes lo seguían desde sus inicios en la actuación.
Del éxito juvenil al abandono
Tyler Chase nació en Arizona en 1989. Tuvo pequeños papeles en producciones como Everybody Hates Chris y Confessions of a Late Bloomer, pero su salto a la fama se dio en 2004 con la serie de Nickelodeon. Tras el final del programa, su carrera se apagó.
La última participación registrada en IMDb fue en el videojuego L.A. Noire. Luego, compartía contenido poético en redes sociales, hasta que en 2021 desapareció de la escena pública. Desde entonces, vivía en la calle y su salud mental fue deteriorándose progresivamente.
Ahora, Chase deberá esperar al menos 72 horas en observación médica antes de comenzar un tratamiento integral de rehabilitación. La esperanza de quienes lo ayudaron es que este sea el primer paso para su recuperación.