Fue cara de Nickelodeon y reapareció irreconocible viviendo en la calle: qué se sabe hoy de Tylor Chase

Tylor Chase, recordado por su papel como Martin Qwerly en Ned’s Declassified School Survival Guide, volvió a estar en el centro de la escena tras viralizarse un video que lo muestra viviendo en la calle en California. Su familia pidió priorizar asistencia médica por sobre donaciones.
Un video breve, filmado en la calle, alcanzó para disparar una ola de preocupación: Tylor Chase, actor que muchos recuerdan de Nickelodeon, reapareció en redes en una situación de extrema vulnerabilidad y el caso volvió a circular con fuerza.
Chase fue un rostro recurrente de Ned’s Declassified School Survival Guide (conocida en varios países como Manual de supervivencia escolar de Ned), donde interpretó a Martin Qwerly durante la etapa más popular de la serie.
Según las publicaciones que reconstruyen el episodio, las imágenes lo muestran en Riverside, California; en el intercambio con quien graba, él mismo aclara que no fue Disney sino Nickelodeon y confirma su identidad.
La difusión del video abrió un operativo informal de ayuda. Entre quienes se pronunciaron estuvo Shaun Weiss, actor de The Mighty Ducks, que aseguró haber conseguido un lugar para que Chase pueda acceder a desintoxicación y tratamiento de largo plazo, siempre que puedan ubicarlo y que él acepte.
En paralelo, una usuaria de TikTok impulsó una colecta por GoFundMe para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, la campaña —que había reunido más de 1.200 dólares— se cerró luego de un pedido expreso de la madre del actor.
La explicación de la familia fue contundente: su mamá sostuvo que Tylor “necesita ayuda médica, no dinero”, y que las donaciones podían ser contraproducentes porque, según describió, tiene dificultades para manejar fondos y el tratamiento.
En ese mismo mensaje, la madre también mencionó que su hijo atraviesa problemas de salud mental y que la situación requiere intervención y cuidados sostenidos, más allá de la reacción inmediata de las redes.
En lo estrictamente profesional, medios internacionales repasaron su recorrido: además de Nickelodeon, tuvo participaciones en Everybody Hates Chris y otros proyectos, y su último trabajo citado en estas coberturas aparece vinculado a un papel de voz/captura para el videojuego L.A. Noire.