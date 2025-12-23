Preocupación

Fue cara de Nickelodeon y reapareció irreconocible viviendo en la calle: qué se sabe hoy de Tylor Chase

El joven actor, recordado por su papel como Martin Qwerly en Ned’s Declassified School Survival Guide, volvió a estar en el centro de la escena tras viralizarse un video que lo muestra viviendo en la calle en California. Su familia pidió priorizar asistencia médica por sobre donaciones.