Trump se reunirá con Zelenski en Estados Unidos y se esperan definiciones sobre Ucrania
El encuentro será el domingo. Zelenski adelantó que discutirán un plan de 20 puntos, garantías de seguridad y un posible acuerdo económico. También buscarán involucrar a Europa en la resolución del conflicto con Rusia.
Trump y Zelenski se verán el domingo en Florida para discutir la guerra. Foto: Xinhua
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este domingo en Florida a su par de Ucrania, Volodímir Zelenski. Se trata de una instancia clave en el marco de la guerra con Rusia, y se espera que surjan definiciones políticas antes del cierre de 2025.
Zelenski aseguró que el plan de 20 puntos para avanzar en la paz “está listo en un 90%” y que las negociaciones con Washington incluirán también “cuestiones territoriales” y un eventual acuerdo económico.
El mandatario ucraniano remarcó que pedirá garantías de seguridad para su país, y señaló que le gustaría que Europa tenga participación activa en el proceso. “Debemos encontrar un formato donde también esté representada Europa”, declaró.
Zelenski también indicó que podría aceptar el retiro de tropas del Donbás, siempre y cuando Rusia haga lo mismo y el área se convierta en una zona desmilitarizada bajo supervisión internacional.
Kiev plantea una zona desmilitarizada en el este si Rusia también se retira. Foto: Reuters
Tensiones con Moscú y ataques en el sur
Desde el Kremlin no hubo señales favorables a esa propuesta. Moscú exige que Ucrania ceda el territorio que aún controla en el Donbás, algo que Kiev ya rechazó. Rusia mantiene ocupada la mayor parte de Luhansk y el 70% de Donetsk.
En paralelo, el conflicto sigue causando víctimas. En Zaporiyia, una bomba aérea dejó un muerto y tres heridos. En Uman, un ataque con misiles provocó seis heridos. También se reportaron apagones en Mykolaiv y daños a la infraestructura portuaria de Odesa por ataques con drones.
Drones rusos dañaron infraestructura energética en Odesa y Mykolaiv. Foto: Reuters
Contactos previos y expectativa global
Zelenski habló recientemente con el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno de Trump. El Kremlin también reconoció contactos con enviados estadounidenses en Florida.
La cita del domingo marca un nuevo intento de Washington por encaminar una salida diplomática al conflicto que lleva casi cuatro años. La expectativa está puesta en si el encuentro producirá avances o solo será una foto política.