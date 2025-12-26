Detenida y encadenada en Estados Unidos: el drama de una joven argentina que intentaba legalizar su residencia

Lo que debía ser un paso formal en el proceso para regularizar su situación migratoria en Estados Unidos terminó en una traumática experiencia para Felicitas Lauría, una joven de 22 años oriunda de Villa María, Córdoba.
Una cordobesa de 22 años fue arrestada por Migraciones en California cuando tramitaba su residencia permanente tras casarse con un ciudadano estadounidense. Estuvo esposada, pasó varios días detenida y hoy espera una audiencia que definirá su futuro.
La mujer fue detenida y esposada por agentes de migración en plena entrevista en San Diego, California, cuando intentaba avanzar con el trámite de su residencia legal permanente, tras haberse casado con un ciudadano estadounidense.
El hecho ocurrió a mediados de diciembre y generó conmoción tanto en su familia como en su entorno cercano. La joven había ingresado al país norteamericano en 2023 mediante un programa Au Pair, con visa temporal, y en 2024 conoció a quien luego sería su esposo. En febrero de este año contrajeron matrimonio y comenzaron el proceso de ajuste de estatus ante las autoridades migratorias.
Aunque el trámite migratorio estaba en marcha y la joven ya contaba con permiso de trabajo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) procedió a arrestarla debido al vencimiento de su visa en marzo de 2025.
La familia denunció que Felicitas fue esposada de pies y manos, y trasladada a una comisaría, para luego ser alojada en el centro de detención de Otay Mesa, donde permaneció varios días.
"Estaba encadenada como si fuera una criminal", relató su madre, angustiada por la situación. La joven compartió celda con otras mujeres migrantes y afrontó condiciones de detención duras, mientras su esposo y su abogado trabajaban para lograr su liberación.
Finalmente, Felicitas recuperó la libertad tras el pago de una fianza, pero permanece bajo vigilancia electrónica, con una tobillera y condiciones restrictivas impuestas por Migraciones. La próxima audiencia que definirá si podrá continuar el proceso de regularización o será deportada fue fijada para marzo de 2026.
Su abogado explicó que el arresto es una consecuencia de nuevas políticas migratorias más agresivas, que afectan incluso a quienes están intentando regularizar su situación de forma legal. “Este caso expone las contradicciones del sistema actual”, expresó.
El caso de Felicitas no es aislado. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU., especialmente en casos de ajuste por matrimonio, que hasta hace poco eran considerados procesos relativamente seguros.
“Ella hizo todo por la vía legal”, subrayó su madre. “Viajó con visa, trabajó con permisos, se casó, inició el trámite y aún así la detuvieron”.
Mientras aguarda la decisión de la Justicia migratoria, la joven permanece en su domicilio junto a su esposo, sin poder trabajar ni desplazarse libremente, y con la incertidumbre sobre su futuro.
El caso de Felicitas Lauría pone en el centro del debate las políticas migratorias estadounidenses y el trato que reciben quienes, aun siguiendo los pasos legales, pueden quedar atrapados en procedimientos que derivan en detenciones, restricciones y riesgo de deportación.