Crisis migratoria

Detenida y encadenada en Estados Unidos: el drama de una joven argentina que intentaba legalizar su residencia

Una cordobesa de 22 años fue arrestada por Migraciones en California cuando tramitaba su residencia permanente tras casarse con un ciudadano estadounidense. Estuvo esposada, pasó varios días detenida y hoy espera una audiencia que definirá su futuro.