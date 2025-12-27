Voraz incendio afectó a una escuela histórica de Rio Grande do Sul
El siniestro se desató en un edificio emblemático del centro de Santa Maria, generó una intensa columna de humo visible a varias cuadras y activó un rápido operativo de los bomberos, sin que se registraran personas heridas.
Un incendio generó alarma en el histórico Colégio Marista de Santa Maria.
Un incendio de importantes dimensiones se desató en el Colégio Marista Santa Maria, ubicado sobre la Rua Floriano Peixoto, en pleno centro de la ciudad de Santa Maria, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil. El episodio generó alarma entre los vecinos por la magnitud de las llamas y la densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.
Las llamas se propagaron durante la jornada y motivaron un inmediato operativo del Departamento de Bomberos, que trabajó en el lugar para controlar la situación y evitar que el incendio se extendiera a construcciones linderas. Desde la institución educativa informaron que la respuesta fue rápida y efectiva.
Al momento del siniestro, el edificio se encontraba vacío, por lo que no se registraron personas heridas ni víctimas, un dato que llevó alivio a la comunidad educativa y a las familias vinculadas al colegio.
Impactantes imágenes
Imágenes difundidas en redes sociales por el ex ministro y actual diputado federal Paulo Pimenta mostraron escenas de gran impacto, con llamas de considerable altura y una intensa humareda que cubrió la zona céntrica. Las fotografías y videos circularon rápidamente y despertaron preocupación por el estado del edificio.
Impactante incendio en una escuela histórica de Rio Grande do Sul.
El hecho ocurrió en una franja horaria de baja actividad escolar, lo que evitó consecuencias mayores y permitió a los equipos de emergencia trabajar sin riesgo para estudiantes y personal.
Evaluacióndedaños
Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas que originaron el incendio y evaluar el alcance de los daños materiales. Desde el Colégio Marista emitieron un comunicado en el que remarcaron que la seguridad de estudiantes, familias y trabajadores es la prioridad absoluta de la institución.
Además, señalaron que se adoptaron todas las medidas necesarias de manera inmediata y que continuarán colaborando con los organismos competentes mientras avanzan las pericias.
Unedificioconvalorhistórico
El inmueble afectado posee un fuerte valor simbólico para Santa Maria. El Colégio Marista fue fundado hace 120 años y su edificio es considerado parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, lo que incrementa la preocupación por el impacto que el incendio pudo haber causado en su estructura.
En las próximas horas se espera un informe oficial que detalle el estado del edificio y los pasos a seguir para su recuperación.