Jair Bolsonaro fue intervenido quirúrgicamente de forma exitosa

La cirugía a la que fue sometido el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para la corrección de una hernia inguinal bilateral concluyó sin complicaciones en el hospital DF Star de la ciudad de Brasilia, según informaron fuentes cercanas al exmandatario.
La finalización exitosa del procedimiento fue confirmada por la ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien lo comunicó a través de una publicación en redes sociales, donde señaló que la intervención se desarrolló con normalidad durante la jornada de Navidad.
Así se dio el traslado de Jair Bolsonaro desde la cárcel federal en Brasilia. Crèdito: REUTERS/Mateus Bonomi
De acuerdo con el parte médico, la cirugía tuvo una duración aproximada de tres horas y media y Bolsonaro, de 70 años, permanecerá internado entre cinco y siete días para su recuperación. El exjefe de Estado había sido ingresado al centro médico el miércoles, tras recibir autorización judicial para realizar estudios previos y la preparación quirúrgica.
La internación fue avalada por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Suprema Tribunal Federal, en el marco de la condena que cumple el exmandatario. Si bien el procedimiento fue considerado electivo, los médicos recomendaron su realización para evitar un agravamiento del cuadro y posibles complicaciones futuras.
La hernia inguinal se produce cuando parte del intestino sobresale a través de un punto débil de la pared abdominal en la región inguinal, y en el caso bilateral afecta ambos lados. El postoperatorio contempla control del dolor, movilización temprana y medidas preventivas para evitar complicaciones como trombosis venosa profunda o problemas respiratorios.
Jair Bolsonaro. Crédito: REUTERS/Adriano Machado
Durante la internación, Bolsonaro permanece acompañado por Michelle Bolsonaro, mientras que sus hijos Flávio y Carlos también estuvieron presentes en el hospital antes del inicio de la cirugía. Por disposición judicial, la habitación del expresidente está custodiada de manera permanente por dos agentes de la Policía Federal.
Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años y tres meses de prisión, dictada en septiembre pasado por el STF, por tentativa de golpe de Estado.