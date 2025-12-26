#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Brasil

Jair Bolsonaro fue intervenido quirúrgicamente de forma exitosa

El ex mandatario brasileño fue internado por una hernia en el hospital DF Star de la ciudad de Brasilia.

Jair Bolsonaro. Crédito: REUTERS/Adriano MachadoJair Bolsonaro. Crédito: REUTERS/Adriano Machado
Seguinos en
Por: 

La cirugía a la que fue sometido el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para la corrección de una hernia inguinal bilateral concluyó sin complicaciones en el hospital DF Star de la ciudad de Brasilia, según informaron fuentes cercanas al exmandatario.

Mirá tambiénCondenados por tentativa de golpe de Estado no tendrán indulto navideño en Brasil

La finalización exitosa del procedimiento fue confirmada por la ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien lo comunicó a través de una publicación en redes sociales, donde señaló que la intervención se desarrolló con normalidad durante la jornada de Navidad.

Motorcade of Brazil's former President Jair Bolsonaro leaves a Federal Police building, as Bolsonaro travels to a hospital for surgery to treat a hernia, as he is serving a 27-year sentence for plotting a coup against his successor, President Luiz Inacio Lula da Silva, in Brasilia, Brazil, December 24, 2025. REUTERS/Mateus BonomiAsí se dio el traslado de Jair Bolsonaro desde la cárcel federal en Brasilia. Crèdito: REUTERS/Mateus Bonomi

De acuerdo con el parte médico, la cirugía tuvo una duración aproximada de tres horas y media y Bolsonaro, de 70 años, permanecerá internado entre cinco y siete días para su recuperación. El exjefe de Estado había sido ingresado al centro médico el miércoles, tras recibir autorización judicial para realizar estudios previos y la preparación quirúrgica.

La internación fue avalada por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Suprema Tribunal Federal, en el marco de la condena que cumple el exmandatario. Si bien el procedimiento fue considerado electivo, los médicos recomendaron su realización para evitar un agravamiento del cuadro y posibles complicaciones futuras.

Mirá tambiénMuere en Brasil una joven promesa de la gimnasia rítmica

La hernia inguinal se produce cuando parte del intestino sobresale a través de un punto débil de la pared abdominal en la región inguinal, y en el caso bilateral afecta ambos lados. El postoperatorio contempla control del dolor, movilización temprana y medidas preventivas para evitar complicaciones como trombosis venosa profunda o problemas respiratorios.

FILE PHOTO: Former Brazilian President Jair Bolsonaro leaves the hospital where he went to undergo a skin surgery procedure, authorized by Supreme Court Justice Alexandre de Moraes, leaving the house arrest after being convicted by a Supreme Court majority of plotting a coup to remain in power after losing the 2022 election, in Brasilia, Brazil, September 14, 2025. REUTERS/Adriano Machado TPX IMAGES OF THE DAY/File PhotoJair Bolsonaro. Crédito: REUTERS/Adriano Machado

Durante la internación, Bolsonaro permanece acompañado por Michelle Bolsonaro, mientras que sus hijos Flávio y Carlos también estuvieron presentes en el hospital antes del inicio de la cirugía. Por disposición judicial, la habitación del expresidente está custodiada de manera permanente por dos agentes de la Policía Federal.

Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años y tres meses de prisión, dictada en septiembre pasado por el STF, por tentativa de golpe de Estado.

Seguinos en
#TEMAS:
Brasil
Jair Bolsonaro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro