Impactante choque múltiple en Japón: más de 50 vehículos, incendios y caos en una autopista

Un grave accidente de tránsito ocurrido este jueves en la autopista Kanetsu, en Japón, involucró a más de 50 vehículos, provocó incendios de gran magnitud y dejó decenas de personas heridas. El siniestro, que quedó registrado en video, generó escenas de caos y obligó a interrumpir completamente la circulación.
Un choque en cadena que paralizó la autopista Kanetsu
El accidente se produjo en las primeras horas del día en un tramo de la autopista Kanetsu, una de las vías más transitadas del país asiático. Según informaron medios internacionales, el choque múltiple se habría originado por condiciones climáticas adversas, con presencia de nieve y calzada resbaladiza, lo que provocó una reacción en cadena entre camiones, autos particulares y utilitarios.
El impacto inicial derivó rápidamente en una colisión masiva, con vehículos que no lograron frenar a tiempo y quedaron atrapados entre las llamas y el humo.
El grave accidente involucró a más de 50 vehículos, provocó incendios de gran magnitud y dejó decenas de personas heridas.
Incendios, heridos y un amplio operativo de emergencia
Tras el choque, varios vehículos se incendiaron, lo que obligó a desplegar un importante operativo de bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad. Las autoridades confirmaron que decenas de personas resultaron heridas, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas fatales.
Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región, mientras que los equipos de rescate trabajaron durante horas para asistir a los conductores y retirar los vehículos dañados.
El video que muestra la magnitud del siniestro
Imágenes difundidas en redes sociales y medios internacionales muestran la dimensión del accidente: largas filas de autos destruidos, camiones cruzados sobre la calzada y focos de incendio que complicaron aún más la situación. El video se viralizó rápidamente y generó conmoción por la violencia del impacto y la cantidad de vehículos involucrados.
Investigación en curso y advertencias por el clima
Las autoridades japonesas iniciaron una investigación para determinar con precisión las causas del choque, aunque los primeros informes apuntan a la combinación de hielo, baja visibilidad y alta circulación vehicular como factores determinantes.
Las imágenes muestran largas filas de autos destruidos, camiones cruzados sobre la calzada y focos de incendio que complicaron aún más la situación.
Desde los organismos de tránsito reiteraron el pedido de extremar las precauciones al conducir durante el invierno, especialmente en autopistas de alta velocidad.
El choque múltiple en la autopista Kanetsu volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de conducir en condiciones climáticas extremas. Aunque no se registraron víctimas fatales, el episodio dejó una imagen impactante y una fuerte advertencia sobre la seguridad vial en rutas de alta circulación.