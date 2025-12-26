Putin declaró 2026 como el Año de la Unidad de los Pueblos de Rusia
El presidente ruso firmó un decreto que busca resaltar el carácter multiétnico del país. También envió un mensaje a Maduro y reafirmó la alianza con Venezuela en un contexto de tensiones internacionales.
Putin firmó el decreto para proclamar 2026 como el Año de la Unidad de los Pueblos. Foto: Reuters
En el cierre de un año marcado por la ofensiva militar en Ucrania y por una creciente confrontación con Occidente, el presidente Vladimir Putin anunció este viernes que el 2026 será el “Año de la Unidad de los Pueblos de Rusia”. Lo hizo a través de un decreto oficial publicado por el Kremlin.
Putin destacó que en la Federación Rusa conviven más de 190 etnias, la mayoría autóctonas, y que la Constitución consagra el carácter multiétnico del Estado. La decisión busca celebrar esa diversidad y fortalecer la cohesión nacional en tiempos de crisis.
En paralelo, Rusia reportó avances militares en la región ucraniana de Zaporiyia. Foto: Reuters
De la “Gran Guerra Patria” a una nueva narrativa
En 2025, Rusia había conmemorado el “Año del Defensor de la Patria”, con actos vinculados al 80° aniversario de la victoria soviética sobre el nazismo. En ese marco, se exaltó también la figura de los combatientes en la actual “operación militar especial” en Ucrania.
La designación del 2026 como un año centrado en la unidad interna parece apuntar a un nuevo eje discursivo: el fortalecimiento de la identidad nacional frente a un escenario global adverso, donde Moscú se muestra cada vez más aislada de los países occidentales.
Nuevo avance en Zaporiyia
Mientras se anunciaba el decreto, el Ministerio de Defensa ruso informó la captura de otra localidad en la región de Zaporiyia, al sur de Ucrania. La ofensiva militar iniciada en febrero de 2022 continúa activa, pese al costo humano, económico y diplomático que ha implicado para el Kremlin.
Maduro agradeció el respaldo de Putin en un mensaje navideño desde Caracas. Foto: Reuters
Alianza estratégica con Venezuela
En paralelo al anuncio interno, Putin envió un mensaje navideño a su par venezolano, Nicolás Maduro. Lo llamó “Querido Nicolás” y ratificó su “solidaridad inalterable” con Caracas frente a lo que calificó como “presiones externas sin precedentes”.
El mandatario ruso celebró el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación firmado en 2025, que, según sus palabras, generó un “incremento cualitativo” en los vínculos políticos, energéticos y diplomáticos entre ambos países. El mensaje fue replicado por el canciller venezolano Yván Gil Pinto.
Por su parte, Maduro cerró el año con un discurso desde Caracas, donde proclamó el inicio de una “nueva era virtuosa” y agradeció el respaldo internacional, especialmente de Rusia, en medio de las sanciones y críticas de Estados Unidos.