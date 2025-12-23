Guerra en Europa

Rusia atacó Ucrania con más de 600 drones: hay muertos y cortes de luz en todo el país

El bombardeo masivo causó víctimas civiles —entre ellas un niño de 4 años— y dejó sin energía a gran parte de Ucrania. El presidente Zelenski vinculó el ataque con las negociaciones de paz y apuntó contra Putin.