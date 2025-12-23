Rusia atacó Ucrania con más de 600 drones: hay muertos y cortes de luz en todo el país
El bombardeo masivo causó víctimas civiles —entre ellas un niño de 4 años— y dejó sin energía a gran parte de Ucrania. El presidente Zelenski vinculó el ataque con las negociaciones de paz y apuntó contra Putin.
El ataque afectó a 13 regiones ucranianas, incluida la capital Kiev. Foto: Reuters
El conflicto entre Rusia y Ucrania volvió a escalar este martes con un ataque masivo que dejó al menos tres muertos, entre ellos un chico de cuatro años. En plena ola de frío, Moscú lanzó más de 600 drones y casi 40 misiles sobre territorio ucraniano, provocando apagones en 13 regiones del país.
La ofensiva comenzó durante la noche y se extendió hasta la mañana. Según la Fuerza Aérea ucraniana, se contabilizaron 635 drones y 38 misiles disparados por Rusia, de los cuales 587 y 34, respectivamente, fueron interceptados.
El presidente Volodimir Zelenski denunció que el bombardeo fue un mensaje político directo: “Un ataque antes de Navidad, en medio de negociaciones de paz, es una señal clara de las prioridades rusas”, afirmó en Telegram.
Las plantas térmicas fueron uno de los blancos principales del ataque. Foto: Reuters
Infraestructura energética bajo fuego
El noveno ataque masivo contra el sistema energético ucraniano en 2025 generó cortes de luz en ciudades del oeste como Rivne, Ternopil y Leópolis, y dejó daños considerables en Odesa, donde fueron alcanzadas zonas portuarias e industriales.
La empresa energética DTEK denunció que sus centrales térmicas fueron blanco del ataque, el séptimo contra sus instalaciones desde octubre. Desde el inicio de la invasión en 2022, las plantas térmicas de DTEK fueron bombardeadas más de 220 veces.
Zelenski apuntó a Putin por lanzar un bombardeo antes de Navidad. Foto: Reuters
Víctimas y negociaciones en suspenso
Además del menor fallecido en Zhytomir, se reportaron otras dos muertes: una mujer en Kiev por un dron y otro civil en Khmelnytski, al oeste del país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había impulsado días atrás conversaciones entre Ucrania y Europa, pero los avances se estancaron.
El enviado estadounidense Steve Witkoff aseguró haber tenido “diálogos productivos” con las partes. Trump, sin embargo, relativizó el progreso: “Las conversaciones están avanzando”, dijo sin más detalles.
Un invierno cada vez más crudo
Las bajas temperaturas agravan el impacto de los apagones masivos. El gobierno ucraniano indicó que comenzará con los trabajos de restitución energética apenas las condiciones de seguridad lo permitan.
La comunidad internacional observa con preocupación esta nueva escalada, que aleja cualquier expectativa de tregua para las fiestas.