Locura al volante en Kazajistán: hizo trompos, tiró un árbol gigante de Navidad y escapó

Ocurrió en la plaza central de Saryagash. Un conductor hizo trompos a alta velocidad, embistió el árbol principal de Navidad y huyó, pero las cámaras lo identificaron: la policía secuestró el auto, lo multó y hasta le exigió reparar los daños.