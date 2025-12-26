#HOY:

Locura al volante en Kazajistán: hizo trompos, tiró un árbol gigante de Navidad y escapó

Ocurrió en la plaza central de Saryagash. Un conductor hizo trompos a alta velocidad, embistió el árbol principal de Navidad y huyó, pero las cámaras lo identificaron: la policía secuestró el auto, lo multó y hasta le exigió reparar los daños.

Un auto se llevó puesto el árbol de Navidad y el conductor terminó multado.Un auto se llevó puesto el árbol de Navidad y el conductor terminó multado.
Una maniobra temeraria terminó en escándalo navideño en Saryagash, una ciudad del sur de Kazajistán, cuando un conductor embistió el árbol principal de Navidad instalado en la plaza central y luego huyó del lugar.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron el momento en que el vehículo ingresó al sector y comenzó a girar a alta velocidad, haciendo trompos en el espacio público.

Las imágenes muestran cómo, tras varias vueltas cerradas y con el auto rozando el mobiliario urbano, el conductor perdió el control y terminó impactando de lleno contra el árbol, que cayó desplomado sobre el pavimento mientras se desparramaban luces y adornos.

Según el reporte policial citado por medios, tras el choque el automovilista aceleró y se fue, dejando el árbol tirado en la plaza.

Con el material de CCTV, los agentes reconstruyeron la secuencia, identificaron al responsable y determinaron que conducía un VAZ-2105 (Lada).

Luego, el conductor fue localizado y las autoridades secuestraron el vehículo, además de labrarle una multa por conducción peligrosa.

En una medida poco habitual, la policía también le exigió que repare los daños del arbolado navideño: el responsable arregló la estructura y el árbol fue reinstalado para volver a iluminar la plaza.

