Video: en plena persecución, trepó un poste de alta tensión y terminó herido de gravedad

Un hecho atípico generó conmoción en Ciudad Juárez, México, cuando un hombre que intentaba escapar de la policía decidió trepar un poste de distribución eléctrica en plena persecución.
Ocurrió en Ciudad Juárez. En plena persecución, el hombre trepó un poste, recibió una descarga eléctrica y cayó sobre una patrulla; fue trasladado con quemaduras graves.
Según la información difundida, al subir sin las precauciones necesarias hizo contacto con cables de energía y recibió una fuerte descarga eléctrica, con chispas y llamas visibles en las imágenes que circularon en redes sociales.
El impacto lo dejó sin control y cayó al vacío, desplomándose sobre una patrulla policial que estaba detenida debajo, perteneciente a los agentes que lo perseguían.
Según informaron medios locales, el hombre fue trasladado a un hospital y permanece internado con quemaduras de gravedad, mientras que hasta el momento no se informó el motivo por el que era perseguido.