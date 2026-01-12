La Plagne

Murió un esquiador británico durante una avalancha en los Alpes franceses

Un hombre, que se cree que tiene unos 50 años, fue encontrado bajo 2,5 metros de nieve y había estado esquiando fuera de pista. En los últimos días, se registraron varias muertes en similares circunstancias en la región, que sufre una prolongada ola de frío.