Murió un esquiador británico durante una avalancha en los Alpes franceses

Un esquiador británico murió a causa de una avalancha en los Alpes franceses.
Un hombre, que se cree que tiene unos 50 años, fue encontrado bajo 2,5 metros de nieve y había estado esquiando fuera de pista. En los últimos días, se registraron varias muertes en similares circunstancias en la región, que sufre una prolongada ola de frío.
El hombre, que se cree que tiene unos 50 años, fue encontrado bajo 2,5 metros de nieve después de una búsqueda de 50 minutos, según un comunicado del complejo turístico La Plagne, en el sureste de Francia .
Estaba esquiando fuera de pista cuando se produjo la avalancha, añadió el complejo.
Un equipo de más de 50 personas, entre médicos, instructores de la escuela de esquí y perros, participaron en la misión de rescate el domingo por la tarde.
El hombre estaba esquiando junto a un grupo cuando ocurrió el incidente, pero el complejo dijo que no estaba equipado con un transceptor de avalanchas ni acompañado por un instructor profesional.
Por su parte, la firma La Plagne dijo que “sus pensamientos” estaban con la familia del hombre.
La víctima se suma a otras que perdieron la vida en las útlimas horas en similares circunstancias.
Tres esquiadores que se encontraban el sábado fuera de pista en los Alpes fallecieron en dos avalanchas distintas, debido a las fuertes nevadas caídas en el noreste de Francia, que complicaron además el tráfico por las carreteras.
Dos hombres fallecieron en la gran estación saboyana de Val-d’Isère (región de Saboya), al ser arrastrados por un aluvión de nieve mientras esquiaban fuera de pista y fueron localizados gracias a sus teléfonos móviles enterrados bajo 2,5 metros de nieve, pero ya era demasiado tarde para reanimarlos, según informó la oficina de turismo.
El tercer esquiador, también un hombre, falleció a unos 60 kilómetros de distancia, en la estación de Arêches-Beaufort, también en Saboya, y la mujer que le acompañaba a la que se pudo rescatar y permanece hospitalizada en estado grave.
Días atrás, también se registraron avalanchas mortales en jurisdicción italiana de la cordillera.