París bajo la nieve: un temporal suspende el 15% de vuelos y hay alerta naranja

La nieve intensa que afecta a la región de París y a gran parte del noroeste de Francia obligó a las autoridades aeronáuticas a solicitar a las aerolíneas la cancelación de un 15% de los vuelos programados hasta la noche de este lunes. La reducción aplica principalmente en los aeropuertos internacionales Charles de Gaulle y Orly, dos de los más concurridos de Europa.
Las compañías tienen autonomía para decidir cuáles operaciones suspender, siempre que se cumpla la reducción global establecida por la DGAC. Para Charles de Gaulle, la medida rige hasta las 20:00 horas (19:00 GMT), mientras que en Orly continuará hasta el cierre habitual de sus actividades, cerca de las 23:30 (22:30 GMT).
Vista del jardín cubierto de nieve cerca de la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre en la Butte Montmartre en París. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Impacto general en el transporte y recomendaciones
Además de los retrasos y cancelaciones aéreas, el temporal está generando problemas en carreteras y transporte terrestre en la región de Île-de-France, donde se concentran buena parte de las conexiones con el resto del país. Las autoridades francesas recomiendan a los viajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de dirigirse a los aeropuertos y optar por transporte público en lugar de vehículos particulares cuando sea posible.
Este fenómeno forma parte de una ola de frío que está atravesando Europa, con nevadas significativas también en otros países y aeropuertos afectados, como el de Ámsterdam-Schiphol, que recientemente canceló múltiples vuelos por condiciones similares.
Un hombre esquiando frente al Museo del Louvre. REUTERS/Abdul Saboor
¿Por qué está nevando tanto en Europa?
El avance de una masa de aire ártico frío sobre el continente es la principal causa de estas condiciones invernales extremas. Este patrón meteorológico no solo desploma las temperaturas, sino que también desencadena nevadas persistentes y acumulaciones de nieve, que en ciudades como París no son habituales en la misma intensidad.
La suspensión parcial de vuelos complica especialmente los itinerarios de viajeros internacionales y domésticos. Muchas personas deben reprogramar vuelos, enfrentar largas esperas en aeropuertos o buscar rutas alternativas para llegar a destino. Aunque las autoridades insisten en que la reducción es temporal, la situación puede prolongarse si las nevadas continúan en las próximas horas.
Desde la Butte Montmartre, la vista de los tejados parisinos cubiertos de nieve mientras el clima invernal con nieve y temperaturas frías azota gran parte del país. REUTERS/Sarah Meyssonnier
La nieve que paraliza París y pone a prueba la logística aérea
Este episodio de nieve intensa en París pone nuevamente de relieve los desafíos que enfrentan las grandes capitales europeas cuando un fenómeno climático extraordinario interrumpe el funcionamiento normal de la infraestructura de transporte.
Una postal de la Torre Eiffel en medio del temporal de nieve. REUTERS/Abdul Saboor
Mientras pasajeros y aerolíneas buscan adaptarse, las autoridades siguen monitoreando la evolución del tiempo y ajustando las operaciones para mantener la seguridad como prioridad.