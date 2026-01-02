George Clooney se radicó en Francia y desató un cruce político con Donald Trump
El actor obtuvo la ciudadanía francesa junto a su familia. El presidente estadounidense lo atacó en redes y Clooney respondió con ironía. El conflicto refleja el clima político polarizado en Estados Unidos.
George Clooney, reconocido actor y activista político de Hollywood, confirmó que obtuvo la ciudadanía francesa junto a su esposa, la abogada de derechos humanos Amal Clooney, y sus dos hijos. La familia decidió radicarse en su residencia del sur de Francia, una finca en la región de la Provenza que poseen desde hace varios años.
El hecho, que podría parecer una simple elección de vida, encendió una nueva chispa política en los Estados Unidos. La reacción no tardó en llegar por parte del expresidente Donald Trump, quien utilizó su red social Truth Social para burlarse del actor y criticar duramente su decisión de nacionalizarse francés.
La respuesta de Clooney a Trump. Crédito: Reuters.
Críticas de Trump: “Francia se lo puede quedar”
Desde su plataforma digital, Trump calificó la naturalización de Clooney como una “excelente noticia para Estados Unidos”, sugiriendo que el país estaría mejor sin él. Además, atacó la carrera cinematográfica del actor, acusándolo de apoyar “malas políticas” y vaticinando el fracaso de sus decisiones políticas pasadas.
El presidente no se detuvo allí: aprovechó la ocasión para criticar también al gobierno francés, especialmente en materia migratoria, insinuando que la llegada de Clooney no haría más que empeorar la situación del país europeo.
Lejos de quedarse callado, Clooney respondió con una nota pública dirigida a Trump, en la que expresó: “Estoy completamente de acuerdo con usted, deberíamos volver a hacer grande a América. Y eso comienza en noviembre, cuando los ciudadanos decidan en las urnas”.
Con esta frase, el actor apeló directamente a las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos, alineándose con el sector demócrata y oponiéndose al movimiento MAGA (Make America Great Again) liderado por Trump.
Repercusiones en Francia
La ciudadanía francesa de Clooney también despertó cierto debate en el país europeo. Algunos sectores cuestionaron que el actor no domina completamente el idioma, uno de los requisitos habituales del proceso de naturalización. Sin embargo, el gobierno defendió la decisión alegando que tanto George como Amal Clooney han hecho contribuciones culturales y diplomáticas significativas a nivel global.
La pareja ha mantenido una relación cercana con Francia durante años. Amal ha trabajado con organismos internacionales en casos de alto perfil en París, mientras que George ha participado en actividades benéficas y eventos del cine europeo.
Clooney ha sido una figura activa en el ámbito político estadounidense. En 2023 organizó eventos de recaudación de fondos para candidatos demócratas, y ha utilizado su voz pública para denunciar políticas migratorias y de derechos civiles promovidas durante la administración Trump.
Este último cruce reaviva una tensión que viene de larga data entre ambos. Trump ya había criticado a Clooney en 2017 y 2020, acusándolo de ser parte del “círculo elitista de Hollywood” que –según el expresidente– “vive alejado de los problemas reales de los estadounidenses”.
El enfrentamiento entre George Clooney y Donald Trump tras la decisión del actor de radicarse en Francia refleja mucho más que una diferencia personal. Se trata de un nuevo capítulo del choque entre dos visiones opuestas del mundo: la celebridad progresista con vocación internacional y el político nacionalista que aspira a volver al poder en 2024.
En un contexto global donde las figuras públicas influyen cada vez más en la agenda política, la polémica entre Clooney y Trump no solo alimenta titulares, sino que también muestra el papel activo que las celebridades juegan en el debate democrático contemporáneo.