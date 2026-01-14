Qué dice el pronóstico este miércoles en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe parcialmente nublado durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 22º y la máxima sería de 35°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones.
Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe parcialmente nublado durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 22° y la máxima sería de 35º, bajando a 29° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 82%, la presión de 1008.9 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km.