#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico este miércoles en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 22º y la máxima sería de 35°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones.

El pronóstico este miércoles en la ciudad de Santa Fe.El pronóstico este miércoles en la ciudad de Santa Fe.
Seguinos en
Por: 

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe parcialmente nublado durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones.

Mirá tambiénCortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y San José del Rincón

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 22° y la máxima sería de 35º, bajando a 29° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 82%, la presión de 1008.9 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km.

Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones inestables para este miércoles en Santa Fe. Crédito: Mauricio Garín.Se prevé cielo parcialmente nublado. Crédito: Archivo El Litoral.

Pronóstico extendido

  • El el jueves se espera cielo se pronostican tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde/noche. La mínima será de 24º y una máxima de 30º.
  • Para el viernes se espera cielo se esperan lluvias aisladas por la mañana con y chaparrones por la tarde/noche. La mínima será de 21º y una máxima de 28º.
  • Finalmente, el sábado se espera cielo se espera un cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde/noche, sin probabilidad de lluvias. La mínima será de 20º y una máxima de 29º.
CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro