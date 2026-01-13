Santa Fe ciudad

Vecinos de barrio Santa Rita II denuncian yuyos de más de dos metros y microbasurales en la zona

Quienes habitan en Chaco al 5400 y Pasaje Romero al 9700 reclaman que el abandono se hace evidente con yuyales que invaden las veredas y cúmulos de basura que se integran al paisaje, sin soluciones a la vista.