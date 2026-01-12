“No se puede vivir del olor”; el reclamo de una vecina del norte de la ciudad

A pocos metros de la avenida Blas Parera y su intersección con calle Lavaisse, en el norte de la ciudad de Santa Fe, un microbasural tiene a maltraer a vecinos de la zona. Concretamente, el foco de contaminación está en la citada calle y el Pje Santa Fe, lugar por donde alguna vez pasó el tren.
La vía férrea ahora se convirtió en un depósito ilegal de basura. Bolsas plásticas de todos los tamaños y colores, cartones, maderas y todo tipo de elementos conforman un paisaje preocupante para quienes viven en cercanías.
Así lo hizo saber una vecina del barrio en comunicación con El Litoral a través del WhatsApp (5493426305344), quien además de testimonios elocuentes compartió una serie de imágenes para respaldar su reclamo, que es el de toda la zona.
“Que alguien venga al barrio”
La mujer hizo saber que hizo los intentos por hacer los reclamos pero “no me atienden”, remarcó. “Necesito urgente que alguien venga a mi barrio! Esas fotos son del basural en la esquina de mi casa, no se puede vivir el olor y yuyos altos”, envió a la redacción del diario.
Ante la consulta de este medio, la vecina confirmó que se trata de la zona de calle Lavaisse y Pje Santa Fe. “A una cuadra de Blas Parera y tres de Peñaloza”, sumó la lectora.
De todo tipo y tamaño, los residuos que se arrojan.
“Las ratas que hay no se imaginan”, agregó la vecina al tiempo de anticipar que al lugar va gente de otros sectores a arrojar basura. También comentó que el camión recolector no ingresa a ese sector y que si alguien pasa a limpiar, “dura poco porque a los pocos días está de nuevo así”.
En ese sentido, la mujer propuso ante el mensajero de El Litoral: “Que nos pongan unos tachos o algo. Es horrible como está”. En simultáneo comentó que tienen las calles “poceadas” y tienen inconvenientes para acceder.
El reclamo llegó al WhatsApp de El Litoral.
No es nuevo
La aplicación de Google, “Street View”, guarda en sus archivos imágenes de la zona en cuestión. Una, la más reciente, de octubre de 2025 donde también se muestra el microbasural y gente arrojando residuos.
La imagen de octubre de 2025.
La otra, se remonta a agosto del 2019 y se puede observar el lugar como un incipiente basural y un cartel precario: “No arrojar basura. No sea sucio”.
La imagen de 2019.
La tercera imagen que se puede rastrear data de 2013. Al girar el navegador en el Street View y posicionarse sobre el Pje Santa Fe, se aprecia la zona un poco más despejada pero con algunos indicios de bolsas plásticas arrojadas.