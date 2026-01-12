Vigilancia

Murió una niña de 10 años por hantavirus en Buenos Aires: cuarta víctima en la provincia

En los primeros días de 2026, la muerte de una niña en una zona rural bonaerense volvió a encender las alarmas sanitarias por hantavirus. Las autoridades reforzaron medidas preventivas mientras los equipos de salud intensifican el seguimiento epidemiológico en distintos distritos del interior provincial.