Enfermedad zoonótica

Leptospirosis en el norte santafesino: murió un joven de 29 años y refuerzan medidas sanitarias

Las autoridades reforzaron las medidas de prevención tras la confirmación del fallecimiento en Las Toscas. Durante 2025 se registraron 24 casos y cinco muertes en toda la provincia, un escenario que vuelve a poner en alerta a los equipos de salud.