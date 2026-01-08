Murió un hombre de hantavirus en Mar del Plata

El Ministerio de Salud local y las autoridades sanitarias de Mar del Plata confirmaron este miércoles el primer fallecimiento por hantavirus en el partido de General Pueyrredón en lo que va del año.
La víctima fue un hombre de 33 años domiciliado en Sierra de los Padres, cuya infección se confirmó tras su muerte el 2 de enero, luego de que padeciera un cuadro de dificultad respiratoria grave que terminó con su vida.
El hombre comenzó con síntomas compatibles con hantavirus a fines de noviembre de 2025, según indicaron fuentes oficiales. Inicialmente fue atendido por un cuadro de distrés respiratorio grave y, en las semanas siguientes, su estado de salud se deterioró progresivamente hasta su fallecimiento en el Hospital Interzonal General de Agudos.
Tras su deceso, se realizaron las pruebas de laboratorio que confirmaron la causa de la infección. El diagnóstico fue ratificado el 2 de enero, lo que llevó a las autoridades sanitarias a comunicar oficialmente el caso como hantavirus.
El hombre, de acuerdo con la información disponible, vivía en una zona semi rural y tenía antecedentes de exposición en ambientes rurales, como la caza y la práctica de taxidermia, actividades que incrementan el contacto con espacios donde circulan roedores silvestres, principales reservorios del virus.
En respuesta al caso, las áreas de Zoonosis y Salud de General Pueyrredón, junto con la Región Sanitaria VIII, establecieron protocolos de control de foco.
Estas medidas incluyen desinfección, monitoreo de roedores y acciones de vigilancia epidemiológica tanto en el domicilio del fallecido como en sus lugares habituales de tránsito y trabajo, con el objetivo de limitar la potencial diseminación del virus.
El hantavirus es una enfermedad viral zoonótica transmitida principalmente por roedores silvestres, especialmente el denominado “ratón colilargo”, a través de la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva del animal.
Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con otras infecciones respiratorias —fiebre, dolores musculares, cefalea y malestar general— lo que en algunos casos dificulta el diagnóstico temprano.
En situaciones graves, la infección puede evolucionar a un síndrome cardiopulmonar que compromete seriamente la función respiratoria y puede resultar letal.
El último informe del Ministerio de Salud de la Nación indica que la letalidad de hantavirus en Argentina fue elevada durante 2025, con una proporción de fallecimientos significativa entre los casos confirmados, y un incremento de la incidencia en varias provincias, incluida Buenos Aires.
La muerte en Mar del Plata se suma a otras recientemente registradas en el país. Pocos días antes, un adolescente de 14 años falleció por hantavirus en San Andrés de Giles, en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde también se observaron casos confirmados y un perfil de riesgo asociado a exposiciones rurales.
Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales o periurbanas con presencia de roedores.
Entre las pautas de cuidado se destaca el sellado de viviendas para evitar el ingreso de roedores, la eliminación adecuada de residuos, el mantenimiento de espacios limpios, y la ventilación previa a la limpieza de galpones o depósitos que puedan estar infestados.
Asimismo, se aconseja a quienes presenten síntomas asociados al hantavirus —como fiebre alta, dolor de cabeza o malestar general intenso tras exposición a ambientes con roedores— que consulten de inmediato a un profesional de la salud.