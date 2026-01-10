"Te tenemos filmado": Mario Pereyra expuso cómo le roban en la puerta de su casa

El popular cantante de cumbia santafesina, Mario Pereyra, expuso su enojo en redes sociales al notar que una persona le roba piedras de la puerta de su casa.
El hecho de inseguridad quedó filmado por una cámara de vigilancia. El cantante de cumbia santafesina dejó notar su enojo ante lo sucedido. Sus seguidores salieron a apoyarlo.
A través de su cuenta de Instagram, el "master" publicó una serie de imágenes que muestran a un individuo descender de un vehículo y con una pala tomar piedras y depositarlas en tres baldes.
Según consta en los registros fílmicos, el hecho ocurrió este sábado 10 de enero pasadas las 8 en la puerta del domicilio del popular cantante.
Además de las imágenes, Pereyra compartió un posteo que aseguró: "Te tenemos filmado y con datos". .
"Mañana hago la correspondiente denuncia, si no devolvés lo que te llevaste de mi vereda. Vamos a radicar la DENUNCIA", agregó el cantante en su Instagram.
"Llévalo y déjalo nomas de donde lo sacaste", cerró Mario.
Publicado el video, los fanáticos de Pereyra reaccionaron al instante. Por ejemplo, una seguidora comentó: "Yo no puedo creer que la gente se tome tiempo de su vida para ir y hacer estas cosas , lo mismo pienso acerca de los que se toman el trabajo de conducir e ir a tirar basura donde no se debe. No nos ganamos el premio a la genialidad porque simplemente no nos da".
"Robar piedras es re crotera, pero robarle las piedras de la vereda al Master, es un montón", agregó otra usuaria de Instagram.
En esa línea mucho de los seguidores de Pereyra se tomaron la situación para la broma e incluso le "recomendaban" al cantante hacer un tema musical con lo sucedido.