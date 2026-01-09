Ocurrió en Rajastán

Video viral en India: quiso entrar a robar por un conducto de ventilación y quedó atascado

Una familia volvió a su casa y se topó con una escena insólita: un presunto ladrón había intentado ingresar por un conducto de ventilación, quedó atascado y el momento quedó filmado. Vecinos y Policía intervinieron para sacarlo.