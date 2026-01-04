Una gran familia que rueda...

El Periodista Ambulante cargó hasta el perro y partió de Santa Fe rumbo a Alaska

"El Turco" Cherep junto a su compañera Ximena, su hijo Luka y Toto, uno de sus perros, viajan en una combi al extremo norte desde hace 20 días. Ya atravesaron Chile y avanzan por Perú. Es "nuestra América contada al revés", dice.