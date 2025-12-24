De Santo Tomé a Alaska en una motito 90cc

Cuando el mapa se vuelve carne: Pablo Imhoff y el viaje hasta el fin del norte

El motoviajero regresó tras casi 6 años en la ruta y visitó la redacción para conversar sobre sus aventuras. “Ir lento en una moto chica me permitió empaparme de las culturas e interactuar con la gente de una manera que un vehículo grande no permite”, dijo en su visita a El Litoral. Cómo sigue su historia.