Las exportaciones santafesinas sumaron U$S 14.149,9 millones

Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Santa Fe sumaron los primeros 11 meses del año pasado U$S 14.149,9 millones, 4,6% más que en el mismo período de 2024 (U$S 625,5 millones), pese a que el volumen de los productos vendidos al exterior creció 10,5% (2.620,5 toneladas). De mantenerse el ritmo, la provincia terminará 2025 con ingresos provenientes del comercio exterior por unos U$S 15,500 millones.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario por U$S 10.916,8 millones fueron por mucha diferencia las que más ingresos de dólares aportaron, pese a que apenas crecieron el 1,2% en relación con el año pasado producto de un aumento de los volúmenes de 5,1% y una caída de los precios de 3,7%.
En segundo término, se ubicaron las exportaciones de Productos Primarios que en el período analizado ingresaron U$S 1.725,4 millones, 35,9% más que en el mismo período de 2024; mientras que las Manufacturas de Origen Industrial sumaron U$S 1.381,1 millones, 2,7% más que en igual período del año 2024 y las de Combustibles y Energía llegaron a U$S 126,6 millones, reflejando una variación interanual positiva de 0,4%.
Por rubros, Residuos y desperdicios de la industria alimenticia con U$S 4.704,6 millones fue el que más dólares generó los primeros 11 meses de 2025, seguido de Grasas y aceites con U$S 4.246 millones, Carnes U$S 975,2 millones, Cereales U$S 926,8 millones, Semillas y frutos oleaginosos U$S 732 millones, Productos lácteos U$S 596,4 millones, Productos químicos y conexos U$S 580,6 millones, Máquinas y aparatos, material eléctrico U$S 324,3 millones, Material de transporte terrestre U$S 287,4 millones, Productos de molinería U$S 175,7 millones y Pieles y cueros U$S 104,3 millones.
Respecto del destino de los productos con origen en la provincia de Santa Fe, India fue el principal con una participación sobre el total de las ventas externas de 15,3%, seguido de China con el 9,1%, Brasil con una participación del 8,5%, Vietnam, Chile, Perú, Países Bajos, Ecuador, Indonesia, y Arabia Saudita.