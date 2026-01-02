Fuerte avance exportador: la agroindustria argentina sumó 162 mercados internacionales en 2025
La agroindustria argentina fortaleció su presencia internacional durante 2025 al concretar la apertura y reapertura de 162 mercados para productos agroindustriales, como resultado de una estrategia coordinada entre la Secretaría de Agricultura, el SENASA y la Cancillería, orientada a eliminar barreras sanitarias, diversificar destinos y potenciar las exportaciones con valor agregado.
Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, durante 2025 se lograron 86 nuevas aperturas de mercados internacionales, un avance clave para ampliar el potencial exportador argentino y reducir la dependencia de destinos tradicionales.
Entre las habilitaciones más relevantes se destacan las exportaciones de carne bovina con hueso y menudencias, carne aviar y porcina a Filipinas; frutos secos y cálculos biliares a China; limones a Chile; y carne y menudencias porcinas a Paraguay.
Asimismo, por primera vez se habilitaron mercados para la exportación de ovas de trucha arcoíris a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, abriendo nuevas oportunidades para las economías regionales.
Reaperturas tras contingencias sanitarias y trabajo internacional sostenido
En paralelo, se concretaron 76 reaperturas de mercados, un proceso especialmente desafiante tras el brote de influenza aviar registrado en agosto, que obligó a desplegar una intensa agenda internacional para recuperar la confianza sanitaria.
Gracias a ese trabajo coordinado, se logró rehabilitar 73 mercados para productos del sector aviar, entre los que se encuentran destinos estratégicos como Brasil, Filipinas, Reino Unido, Sudáfrica y Uruguay, entre otros. Estas reaperturas resultaron fundamentales para sostener el flujo exportador y minimizar el impacto de las restricciones temporales.
Auditorías, diplomacia comercial y nuevos vínculos estratégicos
El impulso al comercio exterior agroindustrial incluyó además la realización de 19 auditorías sanitarias internacionales, que permitieron ampliar mercados y aumentar la capacidad exportadora de plantas productivas argentinas en países clave como China, Estados Unidos, Indonesia, México, Reino Unido, Brasil y la Unión Europea.
Otro hito destacado de 2025 fue la apertura de la Consejería Agroindustrial en Vietnam, uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas, así como la recepción de 22 delegaciones oficiales extranjeras, interesadas en fortalecer el intercambio comercial y promover inversiones en el país.
Crecimiento sostenido de las exportaciones agroindustriales
Los resultados de estas políticas se reflejan en los indicadores comerciales.
Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones agroindustriales alcanzaron 105,1 millones de toneladas, por un valor de USD 47.458 millones, lo que representa un incremento interanual del 12 % en volumen y del 9 % en valor respecto del mismo período de 2024, según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.
Esta performance no solo supera registros previos, sino que también evidencia una recuperación sostenida de la presencia argentina en los mercados globales, consolidando al sector agroindustrial como uno de los principales motores de crecimiento y generación de divisas para la economía nacional.