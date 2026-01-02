Consolidó su inserción global

Fuerte avance exportador: la agroindustria argentina sumó 162 mercados internacionales en 2025

La agroindustria argentina fortaleció su presencia internacional durante 2025 al concretar la apertura y reapertura de 162 mercados para productos agroindustriales, como resultado de una estrategia coordinada entre la Secretaría de Agricultura, el SENASA y la Cancillería, orientada a eliminar barreras sanitarias, diversificar destinos y potenciar las exportaciones con valor agregado.