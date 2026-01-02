El clima en enero

Semana marcada por calor extremo, tormentas y descenso térmico en la región agrícola

Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la primera semana de enero estará caracterizada por un prolongado período de calor intenso en gran parte del área agrícola, seguido por el ingreso de un frente de tormentas con precipitaciones de variada intensidad y un posterior descenso de las temperaturas, configurando un escenario climático de fuertes contrastes.