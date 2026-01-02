Semana marcada por calor extremo, tormentas y descenso térmico en la región agrícola
Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la primera semana de enero estará caracterizada por un prolongado período de calor intenso en gran parte del área agrícola, seguido por el ingreso de un frente de tormentas con precipitaciones de variada intensidad y un posterior descenso de las temperaturas, configurando un escenario climático de fuertes contrastes.
El clima de enero comienza con altas temperaturas y lluvias desparejas en el país
Durante la mayor parte del período comprendido entre el 1 y el 7 de enero, el escenario climático estará dominado por vientos provenientes del trópico, que favorecerán el restablecimiento de temperaturas elevadas en casi toda el área agrícola, con excepción de la franja atlántica y algunas zonas del interior.
Las condiciones más extremas se esperan en el extremo oriental del NOA, el norte de la Región del Chaco, gran parte del Paraguay y el norte de la Mesopotamia, donde las temperaturas máximas podrían superar los 40 °C.
En tanto, el este del NOA, el sur del Chaco, el norte y oeste de la Región Pampeana, el centro y sur de la Mesopotamia y el oeste del Uruguay registrarían máximas de entre 35 y 40 °C, con algunos focos de valores algo inferiores.
Por su parte, el centro y oeste del NOA y el centro y oeste de Cuyo presentarían registros más moderados, con máximas inferiores a 35 °C, disminuyendo significativamente hacia las zonas serranas y cordilleranas, donde podrían ubicarse por debajo de los 15 °C.
Una franja intermedia, con temperaturas de entre 30 y 35 °C, abarcará gran parte de Córdoba, el sur de Santa Fe, amplias áreas de Buenos Aires y el centro-este del Uruguay.
Lluvias irregulares y riesgo de tormentas severas
Hacia la segunda mitad del período analizado, se prevé el avance de un frente de tormenta, que dará lugar a precipitaciones de distribución y volumen muy desparejos. Mientras algunas zonas recibirán lluvias moderadas a abundantes, otras apenas registrarán aportes escasos o incluso nulos.
En este sentido, la mayor parte del Paraguay podría recibir menos de 10 milímetros, configurando un escenario de lluvias deficitarias.
En contraste, una amplia franja que incluye gran parte del NOA, la Región del Chaco, el sur del Paraguay oriental, el extremo norte de la Región Pampeana, el norte y centro de la Mesopotamia y el norte del Uruguay podría registrar acumulados de entre 25 y más de 50 milímetros, con posibles focos de tormentas severas.
Asimismo, se prevén dos núcleos destacados de precipitaciones sobre el oeste de Córdoba y la mayor parte de Buenos Aires, también con registros moderados a abundantes, separados por franjas con lluvias escasas. Este comportamiento irregular exige especial atención por parte del sector agropecuario, tanto por los riesgos de excesos hídricos localizados como por la persistencia de déficit en otras áreas.
Ingreso de aire fresco y descenso de las temperaturas mínimas
Tras el paso del frente de tormenta, se producirá la entrada de aire más fresco, lo que provocará temperaturas por debajo de lo normal en gran parte del área agrícola. La única excepción será la franja centro-norte, donde los registros se mantendrían dentro de los valores habituales para la época.
Las temperaturas mínimas superiores a 20 °C se concentrarán en el este del NOA, gran parte del Paraguay, la Región del Chaco, el centro de la Mesopotamia y el noreste de Cuyo. En tanto, amplias zonas del centro del NOA, Cuyo, la Mesopotamia, la Región Pampeana y el noroeste del Uruguay observarán mínimas de entre 15 y 20 °C, con registros inferiores en Buenos Aires y gran parte del Uruguay.
Finalmente, el centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo, gran parte del Uruguay y las serranías bonaerenses registrarían mínimas de entre 10 y 15 °C, mientras que las zonas serranas y cordilleranas podrían descender por debajo de los 10 °C, con heladas localizadas e incluso generales en sectores del NOA.