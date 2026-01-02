La cosecha de trigo supera las expectativas y eleva la producción nacional en 700 mil toneladas
El avance de la cosecha de trigo en el sur del área agrícola continúa arrojando rindes superiores a lo previsto, lo que permitió elevar en 700 mil toneladas la proyección de producción nacional. En paralelo, la campaña gruesa muestra un buen estado general, con altos porcentajes de superficie implantada y condiciones hídricas mayormente favorables para soja, maíz, girasol y sorgo.
Buen desempeño del trigo en el sur impulsa al alza la producción agrícola
La cosecha de trigo ingresó en su tramo final luego de registrar un progreso intersemanal de 8,1 puntos porcentuales, alcanzando el 92,8 % del área apta. El rinde promedio nacional se ubica actualmente en 43,2 quintales por hectárea, mientras que el volumen recolectado asciende a 25,8 millones de toneladas.
La generalización de las labores en el sur del área agrícola, especialmente en el centro y sudeste bonaerense, continúa mostrando resultados iguales o incluso superiores a los máximos históricos.
Este desempeño superador permitió ajustar al alza la estimación de producción en 700 mil toneladas, llevando la proyección nacional a 27,8 millones de toneladas. De mantenerse condiciones favorables, se prevé finalizar la cosecha hacia mediados del próximo mes.
Soja: alto nivel de implantación y buen estado del cultivo
Luego de un avance intersemanal de 6,5 puntos porcentuales, la siembra de soja cubre el 82 % de la superficie proyectada a nivel nacional. Las precipitaciones registradas en los últimos días ralentizaron el avance de las labores en el norte del área agrícola, región que transita su período óptimo de implantación.
A pesar de estas demoras, el estado del cultivo es mayormente favorable: el 96,1 % del área presenta una condición Normal a Buena, mientras que el 97 % cuenta con una condición hídrica Adecuada u Óptima.
En cuanto a la soja de primera, el 17,3 % del área ya se encuentra en estadios reproductivos, con mayor desarrollo en los núcleos productivos y en el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires, donde se aguardan nuevas precipitaciones para acompañar la etapa de mayor demanda hídrica.
Por su parte, la soja de segunda alcanza el 71,9 % de la intención de siembra, con buenos resultados en la emergencia, aunque se registraron resiembras puntuales en lotes afectados por anegamientos.
Maíz: avanza la siembra tardía y se consolida el buen estado del cultivo
La siembra de maíz con destino a grano comercial continúa avanzando hacia el cierre de la ventana tardía, alcanzando el 84,2 % del total proyectado. La adecuada disponibilidad de humedad en los perfiles, con el 90,8 % del área en condición hídrica Adecuada/Óptima, favorece el correcto establecimiento de los lotes recientemente implantados.
En paralelo, el maíz temprano progresa en su desarrollo, con un 61,3 % del área transitando el período crítico (VT–R1). El 83,1 % del cultivo se mantiene en condición Buena a Excelente, respaldado por una oferta hídrica que continúa acompañando al cultivo en una etapa clave para la definición de rindes.
Girasol: lluvias desparejas condicionan la cosecha y el desarrollo
En el caso del girasol, la continuidad de las lluvias en el norte del área agrícola está demorando el avance de la cosecha debido a la falta de piso y a excesos hídricos puntuales. A la fecha, se recolectó el 6,9 % del área, con un rinde promedio de 22,7 qq/Ha.
Los rendimientos obtenidos en el NEA se mantienen por encima del máximo histórico. En contraste, los primeros lotes cosechados en el Centro-Norte de Santa Fe registraron rindes de entre 10 y 20 qq/Ha, correspondientes a planteos de menor desempeño, por lo que se espera una mejora del promedio a medida que se generalicen las labores.
En cuanto al girasol aún en pie, la falta de lluvias en el sur del área agrícola podría comprometer al cultivo que atraviesa estadios de botón floral y floración, con una condición hídrica Adecuada/Óptima en el 57,6 % de los casos. A la espera de nuevas precipitaciones, se mantiene la proyección de producción en 5,8 millones de toneladas.
Sorgo: buen avance de siembra con contrastes regionales
La siembra de sorgo granífero avanzó 12,7 puntos porcentuales durante la última quincena, alcanzando el 67,9 % de la superficie proyectada para la campaña 2025/26
En las regiones centrales del país, las labores se encuentran próximas a finalizar, mientras que en el norte el ritmo de implantación continúa condicionado por la disponibilidad hídrica superficial.
En el NEA, los excesos de humedad dificultan el ingreso a los lotes y ralentizan la siembra, mientras que en el NOA la adecuada humedad en los perfiles permite avanzar con mayor fluidez. Los cuadros implantados tempranamente transitan las etapas vegetativas iniciales bajo condiciones generales favorables.