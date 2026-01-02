Panorama agrícola semanal

La cosecha de trigo supera las expectativas y eleva la producción nacional en 700 mil toneladas

El avance de la cosecha de trigo en el sur del área agrícola continúa arrojando rindes superiores a lo previsto, lo que permitió elevar en 700 mil toneladas la proyección de producción nacional. En paralelo, la campaña gruesa muestra un buen estado general, con altos porcentajes de superficie implantada y condiciones hídricas mayormente favorables para soja, maíz, girasol y sorgo.