Balance

Producción, consumo en alza y exportaciones récord: cómo cerraron las cadenas cárnicas y lácteas en 2025

Un informe sectorial analiza el desempeño de las principales cadenas de proteína animal durante 2025. La producción mostró señales mixtas, con estabilidad en la carne bovina y fuerte crecimiento en los complejos porcino, aviar y lácteo. El consumo interno se recuperó y las exportaciones, impulsadas por precios internacionales elevados y cambios normativos, alcanzaron valores históricos.