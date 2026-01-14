#HOY:

Por la mañana

Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y San José del Rincón

La lista de tareas previstas para este 14 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

06:30 - 08:30 Francia, Lisandro de la Torre, Mendoza y 9 de Julio

07:00 - 10:00 Zeballos, Hernandarias, Menchaca y Pasaje Público.

08:00 - 12:00 por Cafferata, entre Florencio Fernández y Gorriti

08:30 - 12:30 Juan del Campillo, Pasaje Mitre, Estrada y Solís

09:00 - 11:00 Fray Cayetano Rodríguez, Milenio de Polonia, Gaboto y Hnos. Made

09:00 - 11:00 Espora, Castelli, Piedras y Echagüe

09:00 - 11:00 Av. Galicia, Mitre, Necochea y J.P. López

09:00 - 12:00 Chiclana, Av. Blas Parera, Florencio Fernández y Callejón Funes

San José del Rincón

07:00 - 11:00 Calle Del Sol, De la Sombra, De Los Benteveo y Del Jacarandá

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
San José del Rincón

