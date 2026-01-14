Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y San José del Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 14 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
06:30 - 08:30 Francia, Lisandro de la Torre, Mendoza y 9 de Julio
07:00 - 10:00 Zeballos, Hernandarias, Menchaca y Pasaje Público.
08:00 - 12:00 por Cafferata, entre Florencio Fernández y Gorriti
08:30 - 12:30 Juan del Campillo, Pasaje Mitre, Estrada y Solís
09:00 - 11:00 Fray Cayetano Rodríguez, Milenio de Polonia, Gaboto y Hnos. Made
09:00 - 11:00 Espora, Castelli, Piedras y Echagüe
09:00 - 11:00 Av. Galicia, Mitre, Necochea y J.P. López
09:00 - 12:00 Chiclana, Av. Blas Parera, Florencio Fernández y Callejón Funes
07:00 - 11:00 Calle Del Sol, De la Sombra, De Los Benteveo y Del Jacarandá
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.