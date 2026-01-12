La EPE refuerza la red eléctrica ante el calor y analizan cambios en subsidios

Las altas temperaturas del fin de 2025 en la ciudad de Santa Fe pusieron en el centro de la escena el funcionamiento del sistema eléctrico y la preocupación de los usuarios ante posibles cortes de energía.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, explicó las inversiones que se están realizando para fortalecer el sistema eléctrico frente a las altas temperaturas y se refirió a la resolución nacional que podría modificar el esquema de subsidios.
En ese contexto, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, explicó cómo se prepara la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para afrontar la mayor demanda del verano y se refirió además a la incertidumbre que existe en torno a los subsidios nacionales de cara a 2026.
Puccini señaló que el incremento de la demanda eléctrica ya comenzó a sentirse a fines del año pasado y en los primeros días del verano, remarcando que la provincia viene trabajando desde hace tiempo en obras clave para reforzar el sistema.
Según explicó el funcionario, “trabajamos con las inversiones en infraestructura que venimos llevando adelante en toda la provincia de Santa Fe, fortaleciendo la red de distribución”. En ese sentido, destacó que varias obras se concretaron antes de fin de año y “nos están posibilitando estar un poco mejor preparados”, sostuvo.
No obstante, aclaró que todavía queda camino por recorrer. “Faltan más obras y las estamos llevando adelante”, dijo, y puso como ejemplo un proyecto central para la ciudad capital. “Vamos a llevar adelante la estación transformadora Mayoraz, una obra de casi 17.000 millones de pesos para los próximos meses, son 40 MW”, detalló, remarcando la relevancia histórica de esta inversión.
Más allá de la infraestructura, el ministro hizo hincapié en la importancia de la comunicación con los usuarios ante eventuales inconvenientes en el servicio. “Pedirle que haga el reclamo de la falta de energía cuando hay un corte o algún problema de servicio”, expresó.
En ese marco, explicó que la empresa está promoviendo el uso de canales digitales para agilizar la atención. Según detalló, este sistema permite mejorar la respuesta: “Hay una respuesta automática de la EPE, hay un número de reclamo y eso nos da trazabilidad de la atención también para con el usuario”.
Puccini remarcó que este punto resulta clave para reducir los tiempos de resolución. “Es un dato importante porque tiene que ver con cómo, cuando las cosas suceden, podemos dar respuesta lo más rápido posible”, señaló.
Otro de los temas que genera preocupación entre los vecinos es el futuro de los subsidios a los servicios públicos. Consultado sobre este punto, el ministro explicó que “ha salido una resolución a nivel nacional del gobierno de Javier Milei con respecto a una posible quita de subsidios para los distintos usuarios que hoy lo están teniendo”, indicó.
Sin embargo, aclaró que la medida todavía no está en vigencia. “Al día de hoy todavía no está reglamentado”, insistió, y aseguró que desde la provincia siguen el tema con atención. “Nosotros lo estamos mirando con mucha atención para ver qué implicancia pueda tener”, sostuvo.
Puccini advirtió que el impacto podría ser amplio y no limitarse únicamente al servicio eléctrico. “No sería solo para los usuarios de luz, sino también para los usuarios de gas y de otros servicios”, explicó, resaltando la preocupación por el efecto en la economía familiar. “Lo miramos con mucha atención para ver qué impacto tiene en los bolsillos de cada vecino”, afirmó.
Por último, el funcionario volvió a subrayar que se trata de una decisión del Gobierno nacional que aún no fue definida en su totalidad, al tiempo que dejó en claro que la provincia seguirá de cerca la evolución del tema mientras avanza con las obras para sostener el servicio eléctrico durante el verano.