Accidente laboral: un trabajador perdió la vida en Firmat

Un operario de 29 años falleció este domingo por la mañana mientras realizaba trabajos de mantenimiento en una línea eléctrica regional, en un sector cercano a la intersección de la ruta nacional 33 y la ruta provincial 93, en jurisdicción de la ciudad de Firmat, departamento General López.
La víctima, Sebastián de Pascua, era oriunda de la localidad de Wheelwright y se desempeñaba en una empresa privada contratada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
El hecho
El episodio se registró alrededor de las 9.30, cuando una cuadrilla compuesta por cuatro operarios trabajaba en la colocación de postes con una grúa, en el marco de tareas programadas de mantenimiento en la red eléctrica.
Por causas que son materia de investigación, uno de los trabajadores perdió la vida en el lugar. Además, otro integrante del grupo habría sufrido lesiones leves por quemaduras, según las primeras informaciones.
Peritos y personal especializado trabajaban en el lugar para determinar con precisión las circunstancias del hecho.
Corte programado
Cabe señalar que para esta misma jornada, la EPE había anunciado un corte de energía programado entre las 5 y las 9.30, que afectaba a Firmat y distintas localidades del sur-sur provincial, justamente para realizar tareas de mantenimiento en la estación transformadora local.