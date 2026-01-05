Di Gregorio advirtió por el riesgo vial en las rutas 8 y 33

La senadora provincial Leticia Di Gregorio presentó una intimación formal contra Vialidad Nacional para que se realice de manera urgente el mantenimiento y el corte de pastos en las banquinas de las rutas nacionales 8 y 33, al advertir el estado de abandono y el riesgo que representa para quienes transitan a diario por esos corredores.
“Esta situación no es nueva, es de larga data, pero no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que haya nuevos accidentes producto del estado calamitoso de las rutas. Es un reclamo que debería ser de todos los vecinos sin distinción política”, aclaró.
La altura de los pastizales impide leer los letreros viales.
“Empezamos el 2026 con los pastos creciendo sobre las rutas nacionales, tapando carteles y guardarraíles. Es una situación peligrosa y una vergüenza”, señaló la legisladora, quien confirmó que el reclamo fue canalizado a través de la Justicia Federal.
En ese marco, la representante del departamento General López recordó que durante todo 2025 impulsó distintas acciones judiciales para obligar al Estado nacional a intervenir en rutas claves para la región.
“No nos quedamos en la queja: intimamos, notificamos y recurrimos a la Justicia para que Vialidad cumpla con lo que le corresponde”, expresó Di Gregorio, al repasar las medidas cautelares y los reclamos administrativos presentados para el bacheo, la iluminación y el mantenimiento general de las trazas.
Insistencia
Entre los avances registrados, la senadora provincial detalló que el 30 de septiembre se informó en el expediente judicial el inicio de bacheos superficiales en la ruta nacional 8, mientras que el 1 de octubre se prorrogó la medida cautelar vigente.
Al día siguiente, se comunicó el comienzo de trabajos a cargo de la firma Rovial SA en el tramo de Firmat, con tareas que se extendieron hasta el kilómetro 666, y en paralelo se iniciaron bacheos de Corredores Viales en el kilómetro 369 de esa misma ruta.
Leticia Di Gregorio, senadora por el departamento General López.
Asimismo, Di Gregorio recordó que el 6 de octubre se intimó a Vialidad Nacional para que se ilumine la zona del ex peaje de Venado Tuerto, y que el 4 de noviembre se retomaron obras en el tramo Chovet–Murphy de la ruta nacional 33, desde el kilómetro 666 al 659, trabajos que finalizaron el 20 de noviembre.
En ese mismo proceso, el 6 de noviembre se realizó un relevamiento de luminarias en el ex peaje de la ruta 33 y posteriormente se concretó la iluminación, aunque con intervención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
La senadora provincial también indicó que, según lo informado el 10 de diciembre, los trabajos en la zona de Murphy finalizarían el día 19 y que luego de las fiestas se retomaría la obra en sentido hacia Venado Tuerto.
Actualmente, confirmó, hay cuadrillas trabajando sobre la ruta nacional 33 entre Elortondo y Murphy, y en la ruta nacional 8 se aguarda la provisión de materiales para continuar con las tareas.
Hacerse cargo
En paralelo, Di Gregorio explicó que antes de finalizar 2025 se solicitó una nueva prórroga de la medida cautelar vinculada al mantenimiento de las rutas nacionales, y remarcó que además del bacheo inmediato existe un recurso de amparo en curso que apunta a una repavimentación integral, una solución de fondo que requiere plazos más largos.
Finalmente, fue clara sobre el sentido del reclamo actual por el corte de pastos: “Vamos a seguir reclamando y trabajando porque el Gobierno Nacional tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde: rutas nacionales seguras para todos, respondiendo por tareas básicas, mínimas y obligatorias”.