San Justo: casi 800 millones de pesos destinados a obras de infraestructura escolar
Escuelas del departamento San Justo recibieron casi 800 millones de pesos a través del Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas. A esa cifra se suman otros 1.200 millones destinados a la construcción de 24 nuevas aulas.
Las instituciones educativas del departamento San Justo recibieron durante el último año una inversión cercana a los 800 millones de pesos destinada exclusivamente a obras de infraestructura. Los fondos fueron otorgados a través del Programa del Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas (FANI) del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
La información fue confirmada por el senador provincial Rodrigo Borla, quien además subrayó que la inversión total es aún mayor si se consideran las obras correspondientes al Programa Mil Aulas, mediante el cual se adjudicaron 24 nuevas aulas para establecimientos del departamento, con una inversión aproximada de 1.200 millones de pesos.
El rol del FANI y la respuesta a demandas urgentes
Al referirse al impacto del FANI, Borla destacó la importancia de estos recursos para dar respuesta tanto a obras postergadas como a situaciones urgentes que se presentan de manera habitual en edificios escolares.
“Estos casi 800 millones de pesos corresponden únicamente a aportes entregados en el marco del Programa FANI”, explicó el legislador, y remarcó que dichos fondos permitieron reactivar trabajos que habían quedado inconclusos durante años, además de atender reclamos inmediatos de las instituciones.
Obras emblemáticas en distintas escuelas
Entre las intervenciones más relevantes, el senador mencionó el cerramiento del Salón de Usos Múltiples de la Escuela N.º 431 de la ciudad de San Justo, una obra reclamada desde hace más de dos décadas. También se refirió a la readecuación del sistema eléctrico y la incorporación de equipos de aire acondicionado en el edificio donde funcionan la Escuela Normal y la Escuela de Comercio.
El cerramiento del SUM de la Escuela 431 y la instalación de un nuevo transformador para la instalación de equipos de aire acondicionado en la Escuela Normal.
Otro de los trabajos destacados fue la reconstrucción del playón deportivo del nuevo tinglado del Centro de Educación Física N.º 23, al que asisten estudiantes de toda la región.
Mejoras integrales para garantizar calidad educativa
Más allá de las grandes obras, Borla señaló que los fondos del FANI fueron fundamentales para realizar múltiples trabajos de mantenimiento y mejoras en escuelas de todo el departamento. Entre ellos se incluyen reparaciones generales, construcción y refacción de sanitarios, ampliaciones en sectores de cocina y portería, colocación de nuevos techos, pintura y mejoras en instalaciones eléctricas.
Asimismo, se avanzó en la provisión de equipos de aire acondicionado, una necesidad clave frente a las altas temperaturas del verano y las bajas del invierno.
“Calidad educativa también es esto: brindar las mejores condiciones edilicias tanto para los docentes como para los alumnos”, afirmó el senador, al remarcar la importancia de acompañar el proceso educativo con infraestructura adecuada.