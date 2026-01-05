#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Proyecto clave

Tras más de 40 años de reclamos, comenzó la obra hídrica bajo la Ruta 11 en Vera

Se trata de una intervención largamente reclamada por la comunidad, que permitirá aumentar la capacidad de desagüe sin interrumpir el tránsito y prevenir anegamientos.

Comenzó una obra única e histórica para VeraComenzó una obra única e histórica para Vera
 12:02
Seguinos en
Por: 

La Municipalidad de Vera informó el inicio de la obra de intervención hídrica bajo la Ruta Nacional N° 11, destinada a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones que afectan históricamente a la ciudad.

La obra se ejecuta mediante túneles liner, un sistema de drenaje que permite atravesar la ruta con conductos subterráneos sin interrumpir la calzada, aumentando la capacidad de desagüe de manera eficiente y segura.

Apoyo

La intendente Paula Mitre destacó la importancia del inicio de los trabajos y señaló: “Esta es una obra que Vera viene reclamando hace más de 40 años. Durante décadas fue un pedido constante de la comunidad y hoy, gracias al trabajo constante de esta gestión y al aporte del Gobierno de la Provincia, comienza a hacerse realidad"

"Es una intervención fundamental para minimizar las complicaciones de la acumulación del agua de lluvia en nuestra ciudad y para dar tranquilidad a nuestros vecinos, mejorando la calidad de todos en el presente y el futuro de Vera”.

Seguinos en
#TEMAS:
Vera
Norte 24

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro