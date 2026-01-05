Tras más de 40 años de reclamos, comenzó la obra hídrica bajo la Ruta 11 en Vera

La Municipalidad de Vera informó el inicio de la obra de intervención hídrica bajo la Ruta Nacional N° 11, destinada a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones que afectan históricamente a la ciudad.
Se trata de una intervención largamente reclamada por la comunidad, que permitirá aumentar la capacidad de desagüe sin interrumpir el tránsito y prevenir anegamientos.
La Municipalidad de Vera informó el inicio de la obra de intervención hídrica bajo la Ruta Nacional N° 11, destinada a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones que afectan históricamente a la ciudad.
La obra se ejecuta mediante túneles liner, un sistema de drenaje que permite atravesar la ruta con conductos subterráneos sin interrumpir la calzada, aumentando la capacidad de desagüe de manera eficiente y segura.
La intendente Paula Mitre destacó la importancia del inicio de los trabajos y señaló: “Esta es una obra que Vera viene reclamando hace más de 40 años. Durante décadas fue un pedido constante de la comunidad y hoy, gracias al trabajo constante de esta gestión y al aporte del Gobierno de la Provincia, comienza a hacerse realidad"
"Es una intervención fundamental para minimizar las complicaciones de la acumulación del agua de lluvia en nuestra ciudad y para dar tranquilidad a nuestros vecinos, mejorando la calidad de todos en el presente y el futuro de Vera”.