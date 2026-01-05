Esperanza: refuerzan controles ambientales ante episodios vinculados a actividades industriales
La Municipalidad refuerza controles ante la presencia de olores en la ciudad. Las intervenciones se realizan a partir de denuncias vecinales e incluyen inspecciones, intimaciones a empresas y comunicación a los organismos competentes.
A través de un comunicado la Municipalidad de Esperanza informó sobre las intervenciones y controles que se llevan adelante ante la presencia de olores percibidos en distintos sectores de la ciudad, los cuales, en determinados casos, están vinculados a procesos productivos desarrollados por empresas radicadas dentro del ejido urbano.
El Municipio actúa ante denuncias por olores y refuerza controles ambientales. Foto: Fernando Nicola
Según se indicó, estas situaciones pueden generarse en etapas específicas de la actividad industrial, como el tratamiento de materias primas o de desechos, y verse intensificadas por condiciones climáticas particulares, como altas temperaturas o baja presión atmosférica, que favorecen la descomposición de materia orgánica y aumentan la percepción de olores.
Intervención municipal y control ambiental
Ante la detección de este tipo de episodios, y a partir de denuncias realizadas por vecinos, la Municipalidad interviene de manera inmediata a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.
Las actuaciones incluyen la constatación de la situación en el lugar, la intimación a las empresas responsables para que realicen las correcciones necesarias y, de corresponder, la interrupción momentánea de la actividad.
Asimismo, las actuaciones son elevadas al Juzgado Municipal de Faltas y comunicadas al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, en el marco de la normativa ambiental vigente.
Producción y convivencia urbana
Desde el Municipio remarcaron la importancia de que las actividades productivas se desarrollen en equilibrio con el entorno urbano, cumpliendo con la legislación ambiental y adoptando medidas que minimicen el impacto sobre la calidad de vida de la comunidad.
En este sentido, se solicitó la colaboración de los vecinos para que, ante la percepción de olores, realicen las denuncias correspondientes, aportando información precisa que permita mejorar la identificación y el control de estas situaciones.