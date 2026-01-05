En San Agustín lanzan una nueva iniciativa solidaria para el cuidado de los animales
En medio de las altas temperaturas que se registran en la región, una acción simple pero profundamente solidaria comenzó a multiplicarse en San Agustín, con el objetivo de brindar alivio a los animales que transitan las calles de la localidad.
La campaña “Agua para los Callejeritos” es impulsada por Beatriz Vieyra y Yohana Oldani, madre e hija, dos vecinas que decidieron pensar en quienes más lo necesitan durante los días de intenso calor: los perros y gatos que viven o circulan en la vía pública.
La propuesta invita a la comunidad a colocar recipientes con agua fresca en espacios con sombra, ya sea frente a los hogares, comercios o instituciones, generando pequeños puntos de hidratación que pueden marcar una gran diferencia para los animales en situación de calle.
Aporte solidario
Un gesto sencillo que ayuda a prevenir golpes de calor y contribuye al bienestar de los “callejeritos” durante el verano.
Autoridades de la comuna de San Agustín destacaron y acompañaron esta iniciativa, resaltando el valor de las acciones que nacen del compromiso ciudadano, la empatía y el amor por los animales.
Asimismo, remarcaron la importancia de promover conductas responsables y solidarias que fortalecen el entramado social y el cuidado colectivo.
Objetivos
“Agua para los Callejeritos” no solo busca asistir a los animales, sino también generar conciencia y contagiar el espíritu solidario entre los vecinos, demostrando que, con pequeños gestos cotidianos, es posible construir una comunidad más humana, responsable y comprometida con su entorno.
Entre todos, San Agustín continúa dando pasos firmes hacia una comunidad más solidaria, donde el respeto y el cuidado por la vida —en todas sus formas— ocupan un lugar central.