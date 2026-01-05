Historias que no son mías

La noche en que los Reyes pasaron por el camino rural

La leyenda de Melchor, Gaspar y Baltasar atraviesa siglos, culturas y geografías, pero encuentra su sentido más profundo en los gestos simples. En Colonia Bossi, en medio del campo y bajo un cielo cargado de estrellas, un niño de seis años vivió una experiencia que transformó la espera de los Reyes Magos en una lección eterna de inocencia, fe y amor familiar.