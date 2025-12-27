Una dicha inexplicable para el alma

Recorrer un Jardín de Infantes, no es volver a la niñez, es encontrar lo más puro de un ser que expresa el deseo de vida. Es una bendición, es la esperanza misma. Ser motivación en una Casa de Personas Mayores es dar vida a recuerdos latentes que devuelven la sonrisa cargada momentos inolvidables.
Pero recorrer el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia es algo inexplicable para el alma. Fueron pasillos llenos de ojos con brillos y de niños que movían sus alas. Dios está esperándonos para cambiar el calvario de una realidad y volverlo Pesebre de Bendiciones. Cada sala era y es un verdadero pesebre viviente.
Las madres sustitutas del hospital son un grupo pleno de amor. Saludos y bendiciones para todas ellas. Pero allí, realmente, todos los empleados y profesionales son reyes magos. Y el espíritu de quién fuera mi pediatra de niño me revivió allí, cargado de necesidades pero pleno de esperanzas.
Entonces me retiré en silencio, sabiendo que una vez más el doctor Orlando Alassia me daba esa inolvidable paleta de naranja que me hiciera feliz y dichoso.
(*) Por Ceferino Ballesteros.