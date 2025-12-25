"Paz, esperanza y espíritu de encuentro"

El video navideño de la Casa Rosada trasladando al Niño Jesús

A la medianoche de Nochebuena, difundieron un saludo institucional para celebrar la Navidad, protagonizado por integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo que llevan una imagen del Niño Jesús por los pasillos del histórico edificio presidencial. La pieza, publicada en las redes oficiales del Gobierno, transmitió un mensaje de paz, esperanza y unidad para todas las familias argentinas.