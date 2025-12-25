El video navideño de la Casa Rosada trasladando al Niño Jesús
A la medianoche de Nochebuena, difundieron un saludo institucional para celebrar la Navidad, protagonizado por integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo que llevan una imagen del Niño Jesús por los pasillos del histórico edificio presidencial. La pieza, publicada en las redes oficiales del Gobierno, transmitió un mensaje de paz, esperanza y unidad para todas las familias argentinas.
Con una puesta en escena cargada de simbolismo, la Casa Rosada difundió en la madrugada de Navidad un video institucional en el que integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo trasladan la imagen del Niño Jesús, en un mensaje oficial que apeló a la paz, la esperanza y el encuentro entre los argentinos.
El video institucional desde la Casa Rosada
En el inicio de la Navidad 2025, el Gobierno nacional compartió en su cuenta oficial de la red social X un video con un claro tono ceremonial y simbólico para conmemorar la festividad.
La pieza audiovisual muestra a tres integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo recorriendo los pasillos, escaleras y patios de la sede del Poder Ejecutivo mientras trasladan la figura del Niño Jesús hasta el pesebre armado en uno de los espacios internos del edificio histórico.
El traslado se acompaña con el villancico clásico “Noche de paz”, interpretado en un tono solemne, lo que refuerza el espíritu religioso y ceremonial de la producción institucional.
Al publicar el video, la Casa Rosada lo acompañó con un mensaje dirigido a la ciudadanía: “Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad”.
Este saludo institucional se inscribe dentro de las acciones que el Gobierno nacional suele realizar en fechas significativas del calendario religioso y cultural, buscando transmitir valores compartidos y fortalecer la identidad colectiva de la sociedad argentina.
Conexión con tradiciones religiosas y culturales
La elección de los tres granaderos para protagonizar el traslado de la imagen del Niño Jesús sostiene un guiño simbólico hacia las tradiciones cristianas, en particular la referencia a los Reyes Magos que, según la fe católica, visitaron al Niño Jesús tras su nacimiento.
Este recurso visual y narrativo busca integrar elementos históricos y religiosos con la solemnidad del mensaje institucional, en un contexto en que la Navidad sigue siendo una de las celebraciones más significativas para gran parte de la población argentina.
Mensajes presidenciales y redes sociales
En paralelo al video institucional divulgado por la Casa Rosada, el presidente Javier Milei también compartió saludos navideños a través de sus perfiles en redes sociales, combinando sus mensajes de festejo con reflexiones sobre su gestión y logros durante el año 2025.
Esto demuestra una estrategia comunicacional en dos niveles: uno institucional, con tono sobrio y simbólico, y otro personal o político, con énfasis en el balance de gestión y proyecciones para el futuro.