Nochebuena con casi 100 alcoholemias positivas en el país: cuál fue el registro más alto
Durante la noche del 24 y la madrugada de Navidad la ANSV desplegó controles en rutas y accesos de Argentina que arrojaron 97 casos de alcoholemia positiva entre más de 5.220 vehículos fiscalizados, con un récord de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre en un conductor de San Juan.
La ANSV desplegó un operativo federal con controles de alcoholemia en 39 puestos estratégicos de rutas y accesos nacionales. Crédito: Archivo
En el marco de los festejos de Nochebuena, los controles viales desplegados en rutas y accesos del país por la Agencia Nacional de Seguridad Vial dejaron al descubierto 97 casos de alcoholemia positiva, sobre un total de más de 5.200 vehículos controlados, con registros que alcanzaron niveles alarmantes y volvieron a encender la alerta sobre la conducción bajo los efectos del alcohol.
Durante la madrugada del 25 de diciembre, la ANSV desplegó un operativo federal con controles de alcoholemia en 39 puestos estratégicos de rutas y accesos nacionales, con el objetivo de prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol y maniobras imprudentes al volante.
Los controles viales desplegados en rutas y accesos del país dejaron al descubierto 97 casos de alcoholemia positiva.
Resultados generales del operativo
La agencia fiscalizó 5.220 vehículos en todo el país.
Se detectaron 97 casos positivos de alcoholemia.
Se labraron 163 actas de infracción por diversas faltas.
102 conductores tuvieron la licencia de conducir retenida y fueron retirados de la circulación.
Estos niveles representan más del triple del máximo permitido por ley para conductores particulares — que en la mayoría de las jurisdicciones es de 0,5 g/l — lo que indica una circulación claramente riesgosa en plena celebración navideña.
Controles en Buenos Aires
En paralelo, en la Ciudad de Buenos Aires, los operativos también se reforzaron durante la Nochebuena y la Navidad. Según datos oficiales, se realizaron más de 5.390 tests de alcoholemia con 30 conductores positivos, lo que representa una tasa de positividad de 0,47%, casi la mitad comparado con el año pasado.
Allí, las autoridades locales resaltaron que 1 de cada 5 siniestros fatales está vinculado al consumo de alcohol, por lo que reforzaron las fiscalizaciones en puntos estratégicos.
Los registros que alcanzaron niveles alarmantes y volvieron a encender la alerta sobre la conducción bajo los efectos del alcohol.
Medidas de seguridad y sanciones
Las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol suelen incluir:
Multas económicas significativas.
Retención inmediata de la licencia de conducir.
Secuestro del vehículo en algunos casos.
Obligación de realizar cursos de educación vial.
Además, quienes se nieguen a someterse al control pueden enfrentar multas elevadas y el acarreo inmediato del vehículo según normativa vigente.
Qué sigue: Año Nuevo y temporada de verano
Desde la ANSV adelantaron que estos controles se repetirán en la noche de Año Nuevo y se mantendrán a lo largo de toda la temporada de verano, especialmente en rutas, autopistas y accesos hacia destinos turísticos, donde la circulación se intensifica durante las vacaciones.
Los resultados de los controles de alcoholemia en Nochebuena reflejan un panorama mixto: aunque la fiscalización constante ayudó a retirar de circulación a conductores con niveles peligrosos de alcohol, el registro de 97 positivos y cifras extremas en algunas localidades evidencia que la conducción bajo efecto sigue siendo un desafío central para la seguridad vial en Argentina.
La continuidad de los operativos en fechas clave, como Año Nuevo, será clave para reducir los riesgos y promover una movilidad más segura durante la temporada de verano.