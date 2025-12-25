Agencia Nacional de Seguridad Vial

Nochebuena con casi 100 alcoholemias positivas en el país: cuál fue el registro más alto

Durante la noche del 24 y la madrugada de Navidad la ANSV desplegó controles en rutas y accesos de Argentina que arrojaron 97 casos de alcoholemia positiva entre más de 5.220 vehículos fiscalizados, con un récord de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre en un conductor de San Juan.