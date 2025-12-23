Operativo Verano: secuestraron más de 4 kilos de cocaína en un control en la autopista Rosario–Buenos Aires
Fue durante un operativo de la Guardia Provincial de Seguridad Vial en el peaje de General Lagos. El conductor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía. El procedimiento se dio en el marco del Operativo Verano.
El operativo fue en el kilómetro 271 de la autopista Rosario–Buenos Aires.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó que este martes, cerca de las 2.15, se produjo el hallazgo de más de cuatro kilos de cocaínadurante un control vehicular sobre la autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura del peaje de General Lagos, en el kilómetro 271.
La inspección fue realizada por la Guardia Provincial de Seguridad Vial, en el marco del Operativo Verano que se despliega en rutas y autopistas con el objetivo de reforzar los controles en temporada estival.
La droga estaba escondida bajo un asiento en un bolso con ladrillos envueltos.
Nerviosismo y droga oculta
Según relató Sebastián Kelman, director de Comunicación y Observatorio Vial de la APSV, los agentes detuvieron un vehículo cuyo conductor mostró un “marcado nerviosismo”. Esa actitud motivó una inspección más profunda del rodado.
El conductor quedó detenido y fue trasladado a la Subcomisaría de General Lagos.
“Se encontró un bolso escondido debajo de uno de los asientos delanteros. Dentro había cuatro ladrillos envueltos”, detalló. Tras la intervención de personal especializado, se confirmó que se trataba de cocaína.
El conductor quedó detenido
Lino Oviedo, subdirector de la Guardia, confirmó que el pesaje arrojó un total superior a los cuatro kilos. “Se dio intervención inmediata a la Fiscalía, que ordenó el secuestro del vehículo, el estupefaciente y otros elementos”, agregó.
El conductor quedó detenido y fue trasladado a la Subcomisaría de General Lagos.
El conductor fue identificado y trasladado a la Subcomisaría 13ª de General Lagos, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.
Controles reforzados en rutas
Kelman explicó que el Operativo Verano incluye presencia territorial ampliada, horarios extendidos y controles dinámicos según el flujo vehicular. Además, se fiscaliza documentación, alcoholemia, velocidad y seguridad vial.
La droga estaba escondida bajo un asiento en un bolso con ladrillos envueltos.
“La Guardia puede solicitar abrir el baúl o revisar el interior si hay motivos. Su tarea es esencial para garantizar seguridad y prevenir delitos en las rutas”, concluyó el funcionario.