Seguridad vial

Operativo Verano: secuestraron más de 4 kilos de cocaína en un control en la autopista Rosario–Buenos Aires

Fue durante un operativo de la Guardia Provincial de Seguridad Vial en el peaje de General Lagos. El conductor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía. El procedimiento se dio en el marco del Operativo Verano.