Seguridad vial

Qué documentación se pedirá en los controles durante las fiestas y vacaciones en Santa Fe

El Gobierno Provincial a través del Operativo Verano, refuerza los controles viales y recuerda cuál es la documentación obligatoria para circular. La Agencia Provincial de Seguridad Vial incrementó la presencia en rutas y accesos estratégicos con el objetivo de prevenir siniestros.