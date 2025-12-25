Balance favorable tras los festejos navideños en Venado Tuerto

La celebración de Nochebuena en Venado Tuerto transcurrió en un clima de tranquilidad, con muy pocos incidentes reportados. Solo se registraron dos accidentes menores sin consecuencias graves y una reducida cantidad de conflictos interpersonales, lo que fue valorado positivamente por las autoridades locales.
Los controles continuaron hasta el amanecer.
Controles efectivos y presencia municipal
Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad, en coordinación con la Policía, llevó a cabo operativos de control vehicular y alcoholemia en distintos puntos estratégicos de la ciudad.
Uno de los casos más destacados fue el de un conductor que arrojó un resultado de 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre, detectado en un control realizado en Avenida Santa Fe y 9 de Julio. Este nivel excede ampliamente el límite legal permitido, por lo que su camioneta fue remitida al corralón municipal.
Vehículos retenidos y locales nocturnos sin incidentes
En total, fueron cuatro los vehículos retenidos:
Una camioneta por alcoholemia positiva (2,44 g/l).
Dos motocicletas cuyos conductores también dieron positivo en los controles de alcohol.
Un automóvil por obstrucción de un garaje.
Los locales nocturnos funcionaron con normalidad: abrieron y cerraron dentro del horario establecido y no se reportaron inconvenientes en las salidas. Asimismo, el servicio del boliche bus operó con buena respuesta del público y sin registrar incidentes.
El conductor de la camioneta dio 2,44 gramos.
Autoridades satisfechas con el operativo
Desde el municipio destacaron el buen comportamiento de la ciudadanía durante los festejos y remarcaron que la combinación de controles preventivos y la responsabilidad social permitió una Nochebuena sin hechos de gravedad.