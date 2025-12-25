#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Un caso de alocholemia elevada

Balance favorable tras los festejos navideños en Venado Tuerto

Se realizaron controles en conjunto entre la municipalidad y la policía. No hubo hechos de violencia ni accidentes graves.

Hubo puestos fijos en distintos puntos de la ciudad.Hubo puestos fijos en distintos puntos de la ciudad.
Seguinos en
Por: 

La celebración de Nochebuena en Venado Tuerto transcurrió en un clima de tranquilidad, con muy pocos incidentes reportados. Solo se registraron dos accidentes menores sin consecuencias graves y una reducida cantidad de conflictos interpersonales, lo que fue valorado positivamente por las autoridades locales.

Los controles continuaron hasta el amanecer.Los controles continuaron hasta el amanecer.

Controles efectivos y presencia municipal

Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad, en coordinación con la Policía, llevó a cabo operativos de control vehicular y alcoholemia en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Uno de los casos más destacados fue el de un conductor que arrojó un resultado de 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre, detectado en un control realizado en Avenida Santa Fe y 9 de Julio. Este nivel excede ampliamente el límite legal permitido, por lo que su camioneta fue remitida al corralón municipal.

Mirá tambiénAsí fue el operativo de control en la nochebuena en costanera y zona de boliches

Vehículos retenidos y locales nocturnos sin incidentes

En total, fueron cuatro los vehículos retenidos:

  • Una camioneta por alcoholemia positiva (2,44 g/l).
  • Dos motocicletas cuyos conductores también dieron positivo en los controles de alcohol.
  • Un automóvil por obstrucción de un garaje.

Los locales nocturnos funcionaron con normalidad: abrieron y cerraron dentro del horario establecido y no se reportaron inconvenientes en las salidas. Asimismo, el servicio del boliche bus operó con buena respuesta del público y sin registrar incidentes.

El conductor de la camioneta dio 2,44 gramos.El conductor de la camioneta dio 2,44 gramos.

Autoridades satisfechas con el operativo

Desde el municipio destacaron el buen comportamiento de la ciudadanía durante los festejos y remarcaron que la combinación de controles preventivos y la responsabilidad social permitió una Nochebuena sin hechos de gravedad.

Seguinos en
#TEMAS:
Venado Tuerto
Sur 24

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro