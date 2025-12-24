Javier Milei pasará la Navidad en la Quinta de Olivos
Desde el entorno del mandatario revelaron que no le da tanta trascendencia a la fiesta cristiana aunque compartió publicaciones alusivas en sus redes sociales. Durante la Nochebuena, podría acompañarlo su hermana, Karina Milei.
Milei pasará Navidad en Olivos pensando en el Presupuesto 2026.
El presidente Javier Milei pasará esta Navidad en la Quinta de Olivos con la mente en la sesión del viernes en la Cámara de Senadores en la que se tratará el Presupuesto 2026 y en la oficialismo necesita la media sanción restante para su aprobación definitiva.
Según dejó trascender la agencia Noticias Argentinas, la festividad cristiana no tiene mucho asidero en el mandatario que lo transita como un día más debido a sus inclinaciones por convertirse al judaísmo, una cuenta pendiente que culminará -promete- una vez que deje el sillón de Rivadavia.
De todas formas, el libertario compartió en su Instagram personal una imagen conmemorativa de navidad publicada originalmente por Sullivan the Pied Mastiff, un famoso mastín de Australia, popular en esa red social donde sus personas a cargo documentan su vida, y que se hizo viral en la Argentina por una peculiar amistad con Javier Milei, quien le envió regalos como un busto presidencial y mensajes de voz, generando un intercambio amistoso entre el perro influencer y el presidente.
La publicación del mastín australiano.
También, a través de su cuenta de X, compartió un posteo del dibujante Nik Gaturro en el que destacaba el vínculo que mantiene con su hermana menor, su mano derecha, y que está retratado con una foto de ambos junto al árbol de Navidad. “Javier Milei y su hermana Karina. Juntos en esta Navidad y TODA LA VIDA. El lazo inquebrantable con los que AMAMOS es PARA SIEMPRE. Para la eternidad. Feliz Navidad”, expresó el creador de Gaturro.
La publicación de Nik.
En cuanto a la Nochebuena, Javier Milei permanecerá en Olivos como lo hizo el año anterior, pero en esa oportunidad estuvo presente su ex pareja Amalia “Yuyito” González. Se presume que se sumaría la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien las festividades de diciembre de 2024 lo pasó junto a sus padres Norberto Milei y Alicia Lucich.
Asuntos políticos
Lo cierto es que pasadas Noche Buena y Navidad, el Poder Ejecutivo deberá concentrar su atención en el desafío legislativo del viernes, cuando trate en la Cámara Alta la previsión presupuestaria para 2026 que cuenta con media sanción en Diputados.
La apuesta central de la administración libertaria es que pase sin modificaciones para evitar que regrese a la cámara de origen y demorar así su tratamiento. Por estas horas, reina el optimismo en varios despachos de Balcarce 50 que aseguran tener más de 40 manos a favor.
La mesa política madura la intención de trasladarse al Senado ese mismo viernes para estar junta durante la sesión y poder seguir de cerca cada movimiento. De esta forma evitarán traspiés como los de Diputados.
Asimismo, un importante funcionario reveló que el Presidente no se tomará vacaciones y pasará los primeros días de enero recluido en la residencia presidencial. En más de una oportunidad, el libertario se ha declarado abiertamente como un adicto al trabajo. Con el correr del mes alternará entre Olivos y la Casa Rosada.